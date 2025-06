Smart TVs Samsung no Brasil agora oferecem acesso ao aplicativo de serviço de streaming Star+

As Smart TVs* da Samsung agora fornecem acesso ao Star+, o novo serviço de streaming de esportes e entretenimento geral da The Walt Disney Company, voltado para o público adulto e fãs de esportes. Com o lançamento do novo serviço de streaming nas Smart TVs da Samsung, as famílias brasileiras agora podem desfrutar de uma ampla coleção de produções de ficção e não ficção inteiramente criadas na e para a América Latina, uma ampla gama de esportes ao vivo da ESPN, novas produções internacionais, o catálogo completo de animações de comédia da 20th Television e estreias exclusivas de filmes de todos os gêneros.

“As TVs Samsung possuem as melhores tecnologias de imagem e som do mercado, proporcionando aos consumidores uma experiência imersiva. Por meio desse acordo com a The Walt Disney Company, reforçamos nosso compromisso em oferecer opções de entretenimento variados para toda a família”, afirma Celso Barros, Gerente Sênior de Exibição Visual da Samsung para a América Latina.

Líder global no mercado de TV por 15 anos consecutivos, as Smart TVs da Samsung oferecem a mais ampla seleção de aplicativos de conteúdo disponíveis para os consumidores, que inclui muitas plataformas de streaming.

Como baixar o aplicativo Star+ em Smart TVs Samsung compatíveis

O primeiro passo para baixar o aplicativo Star+ em uma Smart TV Samsung compatível é verificar se o dispositivo está conectado à Internet.

Em seguida, entre na loja de aplicativos da Samsung localizada à esquerda da barra inicial da TV e digite “Star+” no ícone de pesquisa. Selecione o aplicativo e, por fim, clique em Download.

Depois de fazer o download, você precisará de uma assinatura para entrar no serviço. Depois de assinar o serviço, tudo o que resta é se inscrever e desfrutar de todo o conteúdo da Star+! Se você já é assinante Disney+ ou deseja ser, experimente o Combo+, uma proposta comercial que oferece os dois serviços por um preço único.

