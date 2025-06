LG une sustentabilidade, inteligência artificial e design na CASACOR 2021

A LG Electronics do Brasil participa esse ano da 34ª edição da CASACOR em São Paulo com a Casa LG ThinQ. Parceiro oficial de tecnologia do evento na capital paulista desde 2018, a LG eleva o conceito de casa conectada, interligando inteligência artificial, soluções sustentáveis e o cuidado com a saúde em um ambiente que antecipa um jeito novo de viver e interagir com as residências.

Assinada pelo Estúdio Guto Requena, em parceria com a PAX Arquitetura, para o evento que acontece de 21 de setembro a 15 de novembro, no Parque Mirante, anexo ao Allianz Parque, a Casa LG ThinQ foi construída por meio de um processo de fabricação digital e ocupa uma área de 100m2 ao centro de um terreno de 500m2. A casa foi fabricada com chapas de compensado naval de pinus, usinadas com mão mecânica e montadas por encaixes, resultando em um impacto de 0% de resíduos na obra. Composta por sala de estar, sala de jantar, cozinha, quarto e duas varandas, além de um showroom, os ambientes exibem o portfólio de alta tecnologia e design da LG que proporcionam, além de inovação, um estilo de vida verdadeiramente inteligente e sustentável.

Todos os equipamentos são interligados por um sistema inteligente de automação, possibilitado pela tecnologia LG ThinQ, desenvolvida com exclusividade pela companhia sul-coreana, e que permite o controle de todos os produtos por meio do smartphone com a ativação de diversas funções à distância. Com isso, a Casa LG ThinQ traz o que há de mais moderno e arrojado da marca como a TV OLED evo, com design slim e que pode funcionar como hub de automação do LG ThinQ, possibilitando o controle dos eletrodomésticos da casa através do seu painel; o Puricare 360º, um purificador de ar capaz que elimina até 99% de vírus e bactérias, e até pelos de animais de estimação presentes no ar e o closet inteligente LG Styler, que esteriliza, higieniza, desodoriza e desamassa roupas e outros itens a partir do seu sistema de tratamento a vapor – ambos podendo ser controlados de maneira remota por aplicativo; e o ar-condicionado LG Artcool Gallery Inverter, um produto inovador que pode ser personalizado com a imagem desejada e se assemelha a um quadro nos ambientes.

Para a head de Marketing da LG Electronics do Brasil, Sonah Lee, a presença da companhia na CASACOR é uma excelente oportunidade para mostrar que é possível usar a tecnologia para viver melhor, sem abrir mão do conforto e do design. “Com a pandemia, ficamos ainda mais conectados à nossa casa e a tecnologia se tornou um aliado importante, não apenas para proporcionar um ambiente mais saudável e seguro, mas também para facilitar o nosso dia a dia, possibilitando que utilizemos nosso tempo com o que realmente importa: a família e o lazer”, ressalta a executiva. Para a Sonah Lee, na CASACOR os consumidores terão a oportunidade de experimentar como a tecnologia inteligente, que conecta os produtos da LG, redesenham a vida moderna, oferecendo o máximo de conveniência de maneira fácil, intuitiva e com menos danos ao meio ambiente.

Sustentabilidade, modernidade e alta tecnologia inspiraram a Casa LG ThinQ

Assim como demonstrar a mais alta tecnologia em seus produtos, marcando o pioneirismo da LG e posicionando a empresa entre os maiores players do mercado, o projeto assinado pelo Estúdio Guto Requena, em colaboração com a PAX Arquitetura, prezou pela sustentabilidade.

Além de não gerar resíduos, a escolha pela utilização de madeira na construção contribuiu para reduzir as emissões de carbono, produzindo menos impacto ao meio ambiente. Isso porque, enquanto as construções tradicionais em concreto chegam a emitir até 1 tonelada de CO2 na atmosfera, as estruturas de madeira sequestram o dióxido de carbono na mesma proporção. Com a utilização de um sistema de automação inteligente, foi possível ainda a redução no consumo de energia elétrica com o desligamento automático da iluminação nos horários previstos e regulagem da intensidade de luz de acordo com a luminosidade natural.

A partir da ausência de infraestrutura e redução de materiais, tendo em vista a utilização de sensores sem fio, a geração de resíduos foi reduzida, tornando possível a reutilização de 100% dos equipamentos ao término do evento.

Já os equipamentos com inteligência artificial da LG também apresentam alternativas em prol da sustentabilidade do planeta. Enquanto a Lava e Seca Smart, proporciona grande economia de água e energia, o ar-condicionado LG Artcool Gallery, prevê a redução de até 70% na conta de luz, equilibrando conforto e sustentabilidade. Segundo Sonah Lee, “a sustentabilidade, bem como a inovação, são pedras fundamentais no desenvolvimento de novos produtos na LG e é isso que queremos mostrar aos visitantes da CASACOR esse ano. Que é possível viver bem, em uma casa conectada e com produtos da mais alta tecnologia e ainda contribuir para o futuro do meio ambiente e do planeta”.

Entre as novidades da LG no evento desse ano está o lançamento de uma tela de LED de 136” que ficará em exposição na “Casa In Town”, projetada pela In Town Arquitetura, dos arquitetos Alexandre Gedeon e Hugo Schwartz. Além disso, a LG contará ainda com mais de 100 produtos de seu portfólio expostos em outros espaços durante toda a realização da CASACOR 2021 em São Paulo.

Conheça outros produtos da LG que irão marcar presença na CASACOR 2021:

• Ar-condicionado Cassete 1 Via: o produto impressiona pela altura de 13,2cm, pelo design, sofisticação e eficiência energética e pode ser controlado por meio do aplicativo ThinQ, sendo mais um dos aparelhos que pode ser integrado à Casa Conectada.

• Notebook LG Gram 15,6”: certificados pelo Guinness World Records®, os novos notebooks da linha gram são os mais leves do mundo: o modelo de 14 polegadas pesa menos de 1 quilo, e o de 17 polegadas, com apenas 1,350 quilogramas. Projetados especialmente para as pessoas multitarefas e com as mais diversas rotinas, a LG redesenhou o padrão dos notebooks, criando linhas minimalistas e mais inteligentes, deixando as bordas da tela praticamente imperceptíveis, permitindo uma imersão visual amplificada através do seu design inovador e minimalista.

• Caixa de som portátil LG XBOOM Go PL5 e PL7: a linha XBOOM Go PL combina qualidade de som com recursos otimizados para festas, incluindo o recurso Wireless Party Link, permitindo que até 100 caixas de som LG XBOOM PL sejam conectadas juntas, criando uma experiência de som ainda mais envolvente. A série PL também é resistente à água, possuindo a certificação IPX5.

• LG DUAL Inverter VOICE ARTCOOL: ideal para quem procura, além de um ar-condicionado, um produto de design. O DUAL Inverter Voice ARTCOOL garante conforto térmico em todos os ambientes e é perfeito para uma casa mais moderna e conectada. O modelo economiza até 70% de energia* e pode ser conectado e controlado remotamente via wi-fi por meio do aplicativo LG ThinQ, além de comandos de voz através do Google Assistente e Alexa.

*Economia de até 70% e refrigeração de até 40% mais rápida baseada em testes realizados pela LG comparando modelo Dual Inverter com um modelo não inverter-convencional de 12000BTU/h. O percentual de economia varia de acordo com as condições de uso do aparelho

SERVIÇO – CASACOR São Paulo 2021

Onde: Parque Mirante, na Rua Padre Antônio Tomás, 72, anexo ao Allianz Parque.

Quando: de 21 de setembro a 15 de novembro de 2021

Horário de funcionamento: Terça a Domingo das 12h às 22h

Bilheteria digital: https://casacor.byinti.com

OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA

Valores dos ingressos (a serem aplicados após período promocional) Terça a quinta: R$ 80,00 (inteira) | R$ 40,00 (meia entrada) Sexta Sábado, Domingo e Feriados: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50,00 (meia entrada)

Compra de ingresso de meia-entrada (comprovação exigida na porta)

– Idoso a partir de 60 anos – Estudante apresentando o documento válido com foto ou recibo de pagamento. – PNE (portador de necessidade especiais) e seu acompanhante (conforme lei 12.933/13)

– Professor da rede pública e privada, apresentando o documento válido com foto. *Promoção de pré-venda não válida para meia entrada

Importante: Gratuidade de entrada para crianças com idade comprovada de até 10 anos.

1 (um) CPF pode comprar no máximo 10 ingressos. A partir de 5 ingressos, parcelamento em 2 vezes.

Venda Grupo: Compras acima de 10 ingressos ou por CNPJ, envie e-mail para [email protected]