Software Radeon Adrenalin 21.9.2 traz suporte e otimizações para Diablo II, Guerra Mundial Z: Consequências e Novo Mundo

Hoje a AMD está lançando o software Radeon Adrenalin versão 21.9.2, trazendo suporte e otimizações para vários jogos emocionantes.

A nova versão oferece várias correções e melhorias de estabilidade, junto com suporte de Dia 0 para Guerra Mundial Z: Aftermath, New World e Diablo II: Resurrected. As otimizações incluem um desempenho 13% mais rápido no Diablo II: Ressuscitado em 4K, configurações muito altas em comparação com o driver anterior 21.9.1 e com a placa de vídeo Radeon RX 6700 XT.

Para mais informações sobre o driver, clique aqui; e para baixar a versão mais recente, aqui.