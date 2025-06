O Burger King se une ao TikTok para apresentar os sanduiches Furioso Chipotle e o Furioso Jalapeño

O Burger King se une ao TikTok Brasil em uma parceria inédita, para apresentar duas novidades que prometem esquentar a galera: os novos sanduiches Furioso Chipotle e o Furioso Jalapeño. A campanha vai oferecer uma experiência completa para os consumidores, que começa por meio de uma etapa sensorial, com a cenografia icônica nas lojas do BK e o momento de degustação dos molhos super picantes, até a veiculação dos conteúdos no universo online. Para deixar essa novidade ainda mais quente, o BK convida o público a postar suas reações e participar do #Furiosochallenge, desafio exclusivo no TikTok, desenvolvido justamente para que todos possam assistir os vídeos de quem se aventura a provar os dois lançamentos. O objetivo dessa ação, que contou com a curadoria e co-criação da plataforma digital, é testar a resistência da galera através dos dois novos níveis de picância. Os sanduíches são edições limitadas e estarão disponíveis em todas as lojas BK no Brasil para complementar o sabor único e levemente apimentado do Whopper Furioso, sucesso de vendas do Burger King.

Tudo começou com um código secreto na última quinta-feira (16) que somente alguns influenciadores do TikTok divulgaram na plataforma para a compra dos lançamentos – neste momento, as vendas eram exclusivas para quem fosse até o balcão, drive ou totem das unidades do BK e apresentasse o código secreto. Alguns dias depois, a rede de fast-food finalmente anunciou oficialmente a razão daquela movimentação: o lançamento das 2 novas versões do Furioso com molhos especiais e ainda mais picantes. Ou seja, a novidade comunicada consiste em dois níveis de pimenta que prometem fazer – e esquentar – a cabeça da galera. Portanto, a família Furioso fica, agora, com três níveis de ardência: o primeiro é o próprio molho Furioso, que já vem dentro do sanduíche e levemente apimentado; o segundo é o Jalapeño e aí é que as coisas começam arder ainda mais; o terceiro é o Chipotle, que chega para subir todos os termômetros. Todas as versões do Furioso levam em sua receita carne grelhada no fogo como churrasco, Pão com gergelim, um suculento hambúrguer de pura carne bovina, queijo, bacon, alface, tomate, maionese, pimenta jalapeño em rodelas e cebolas crocantes levemente apimentadas

Assim como todas as campanhas do BK, não podia faltar o entretenimento e a criatividade. Por isso, idealizado pela DAVID, o BK “lançou a braba” e disponibilizou um filtro para a galera se desafiar no #FURIOSOCHALLENGE, um desafio de verdade no TikTok para testar o quão resistente o público pode ser em relação aos níveis de picância de cada um dos molhos. Grandes criadores da plataforma participaram da construção da campanha e fazem parte do divertido comercial, como é o caso de Pklippe, Isaias, Esdras, Jéssica Bonfioli entre outros. Para quem deseja se jogar nessa novidade quente, basta comprar o combo do Whopper Furioso e os molhos, abrir o TikTok, buscar a hashtag oficial da campanha e começar a gravar.

Espera que tem mais: algumas das principais unidades do BK Brasil vão contar com uma ambientação exclusiva da campanha, com cenografia super criativa e fotogênica para apimentar ainda mais a brincadeira. Esquentou ai? O lançamento e a brincadeira também vão contar com veiculação na televisão e redes sociais da marca. O filme da campanha mostra um conteúdo divertidíssimo e picante dos creators do TikTok realizando o desafio e saboreando do gosto único do BK.

“A ação tem tudo a ver com a nossa marca. TikTok e BK se unem para divertir a galera e oferecer duas novidades especiais para os consumidores que já amam o nosso clássico Whopper Furioso. Estamos sempre atentos e conectados às tendências do mercado e aos desejos do nosso consumidor, sempre de um jeito inédito e ultra autêntico. Esperamos oferecer muita picância, humor e diversão para os BK Lovers” diz Juliana Cury, Diretora de Marcas do Burger King no Brasil.

“É muito empolgante para nós quando uma marca abraça o espírito do TikTok e está aberta a inovar para se conectar com o público de uma maneira criativa e divertida. Junto com o BK, pudemos trabalhar para transformar o #FuriosoChallenge em uma oportunidade única de interação entre eles e a nossa comunidade, algo que é só é possível dentro do TikTok.”, comenta Kim Farrell, diretora de marketing do TikTok para a América Latina.