Como a formação profissional do IOS pode ajudar a evitar o ‘apagão técnico’ na área de Tecnologia?

Empresas do setor de tecnologia clamam por mão de obra qualificada. Dados da Brasscom – Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação – mostram que a demanda anual do setor é de 70 mil novos profissionais, porém, apenas 46 mil pessoas se formam por ano no Brasil com o perfil necessário para essas vagas. A entidade alerta para risco de “apagão técnico” no setor, com um déficit que pode chegar a 290 mil profissionais em 2024. Esse é o tema do Podcast “Acontece no IOS” (Instituto da Oportunidade Social), que há 23 anos forma gratuitamente jovens e pessoas com deficiência com menos acesso às oportunidades do mercado de trabalho de Tecnologia.

Apresentado por ex-alunos: Richard Santana, Matheus Cabral e Iuri de Oliveira, o podcast contou com as participações da presidente do IOS, Izabel Branco, presidente da Brasscom, Sergio Paulo. Ouça pelo Spotify.