A EA e Maxis revelaram o roteiro The Sims 4 “Temporada do Eu”

A EA e Maxis revelaram o roteiro detalhado de The Sims 4 Temporada do Eu, oferecendo a Simmers uma visão do conteúdo empolgante para explorar e celebrar todas as versões dos seus Sims. Fãs podem esperar por novos conteúdos que desafiam fronteiras e normas, encorajam a auto expressão e a criatividade, adicionam novas dimensões aos mundos dos Sims através de cores e facilitam o jogo de maneiras totalmente novas.

Dando início à Temporada do Eu, jogadores e jogadoras podem expandir o estilo de seus Sims e desenvolver sua criatividade com dois novos kits de moda, The Sims 4 Moda Street e Incheon nas Alturas, disponíveis em 5 de outubro para PC e Mac via Origin e Steam, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e Xbox One. A linha de roupas novas e modernas e acessórios estilosos são inspirados nas tendências da Rua da Moda de Mumbai e nas passarelas do Aeroporto de Incheon, que oferecem novas maneiras de selecionar looks para os Sims.

THE SIMS 4 KIT MODA STREET

The Sims trabalhou com a curadora de artes e moda Shruti Sitara Singh para entregar cores ricas, tecidos fluidos, cortes contemporâneos e padrões de alto contraste com o The Sims 4 Kit Moda Street. Uma variedade de novos itens e acessórios, incluindo pulseiras, colares brilhantes, anéis de nariz, tatuagens de hena e sandálias também estão incluídos.

Você pode aprender mais sobre Shruti, o estilo de sua cidade natal, o popular destino de compras que é a Rua da Moda e como tudo isso se mistura para inspirar as peças disponíveis para jogadores e jogadoras no The Sims 4 Kit Moda Street no novo vídeo aqui e no site oficial aqui.

THE SIMS 4 KIT INCHEON NAS ALTURAS

The Sims também está levando fãs ao Aeroporto de Incheon em Seul em uma aventura para ver, aprender e ouvir da criadora de conteúdo e apresentadora de TV Jazzy Cho. Ela oferece informações sobre o estilo na cidade, sobre a passarela da moda encontrada nos terminais de Incheon e como tudo isso se junta para inspirar as silhuetas modernas e os visuais limpos e minimalistas disponíveis para Simmers no The Sims 4 Kit Incheon nas Alturas.

Você pode aprender mais sobre Jazzy e como a equipe trabalhou para trazer o estilo distinto de Seul através das lentes do Aeroporto de Incheon para inspirar as peças disponíveis em The Sims 4 Kit Incheon nas Alturas no novo vídeo aqui e no site oficial aqui.

ATUALIZAÇÕES GRATUITAS PARA THE SIMS 4

Além disso, jogadores e jogadoras podem desfrutar de ainda mais conteúdo gratuito em The Sims 4. Essa nova atualização adiciona novos itens Crie um Sim, incluindo roupas e penteados, inspirados nos novos looks apresentados nos kits Moda Street e Incheon nas Alturas. Além disso, a atualização de hoje reforça o compromisso de The Sims de trazer mais ao jogo, com mais de 1.000 variantes de cores adicionadas em mais de 100 objetos de construção, permitindo que os jogadores sejam ainda mais criativos e inovadores com as construções que projetam.

Você pode fazer o download dos assets para os kits Moda Street e Incheon nas Alturas EA Press Portal