Chega ao mercado um dos maiores programas de bolsas de estudos do Brasil

O Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli), fundando por sócios do BTG Pactual, anuncia a criação de um dos maiores Programas de Bolsas de Estudos do País. Viabilizado a partir de doações de empresas e fundações como a Behring, o Instituto MRV e a MRV&CO e a Gerdau, além de investidores como Guilherme Paes, Eduardo Brenner, Sussana e Marco Kheirallah, Marília e José Vita, Família Magalhães e Iuri Rapoport, o Programa será destinado a alunos com necessidade financeira comprovada e que passarem no processo seletivo.

De acordo com André Esteves, co-fundador do Inteli: “O grande legado do projeto é oferecer oportunidades a todos aqueles que queiram e mereçam uma chance. Nosso objetivo é ter recursos para garantir os estudos de todo jovem talento aprovado no processo seletivo e que não tenha condição financeira, inspirado no modelo need-based americano”, comenta.

Em 2022, pelo menos 40% dos alunos do Inteli serão bolsistas. A expectativa do Instituto é atrair estudantes de todas as regiões do país que estejam ou tenham concluído recentemente o terceiro ano do ensino médio, sejam apaixonados por tecnologia e gostem de se envolver em projetos.

Segundo Ana Beatriz Garcia, Diretora de Operações e responsável pelo processo seletivo para os cursos de graduação, todo aluno aprovado no processo e que tiver solicitado a bolsa é elegível ao recurso, que pode cobrir não apenas a mensalidade como também um auxílio estudantil que responde por moradia e alimentação dos jovens estudantes: “Garantir que os alunos sem condição financeira estudem conosco não passa apenas por bolsas integrais de mensalidade, temos que analisar, caso a caso, as necessidades dos estudantes e possibilitar que eles tenham condições de estar em São Paulo se dedicando integralmente aos estudos”, avalia.

O processo seletivo inclui etapas que permitem fazer uma avaliação holística do candidato, entender seu perfil, conhecer sua história e desafios, além de suas ambições para o futuro. Os passos seguintes são um teste de Matemática e Lógica e uma etapa de projeto que inclui o desenvolvimento em grupo de uma solução tecnológica dentro de um tema de sua escolha. A seleção para a graduação tem início nas próximas semanas e deve durar aproximadamente dois meses. Os resultados serão anunciados em dezembro.

Mais informações sobre o programa de bolsas e processo seletivo https://www.inteli.edu.br/processo-seletivo/

Causa

Entre os doadores também estão Bruno Coutinho e Luis Moura, com vagas perpétuas, viabilizadas a partir dos rendimentos de recursos investidos, e que se renovam a cada 4 anos. Para completar a lista, Roberto e Juliana Sallouti já anunciaram a doação de 10 bolsas exclusivas para mulheres, incentivando a diversidade e a presença feminina na área: no Brasil, apenas 15% dos alunos matriculados em Ciência da Computação são do sexo feminino, segundo um estudo da Sociedade Brasileira de Computação.

Nova geração de líderes

A proposta do Inteli é trabalhar três conjuntos de competências junto aos estudantes: computação, aprofundando em inteligência artificial, ciência de dados, segurança cibernética; negócios, abordando áreas como finanças corporativas, inteligência de mercado, marketing digital, people analytics e sustentabilidade; e em aspectos comportamentais como comunicação, ética e resiliência. O objetivo é que os alunos aprendam, desde a primeira semana de aula, a causar impacto real na sociedade, orientados todo o tempo para buscar soluções para as ineficiências do mundo de forma prática.

Idealizado com o objetivo de formar futuros líderes na área de tecnologia, o Inteli tem o propósito de proporcionar um ensino que vai além da computação. “A ideia é criar um ambiente de constante estímulo ao empreendedorismo, com disciplinas que envolvam economia de mercado, estado de direito e sustentabilidade, destaca Maíra Habimorad, CEO do Inteli.