Google lança nova Central de Segurança com dicas e ferramentas para privacidade

A nova e expandida Central de Segurança do Google está no ar. Em um só lugar, o site oferece de modo fácil e intuitivo informações e acesso a ferramentas para que as pessoas estejam mais protegidas na web e no controle das suas informações nos seus mais diversos produtos do Google.

A nova Central de Segurança destaca e oferece acesso fácil a recursos como a Verificação de Segurança , que oferece um modo fácil e personalizado de proteção da conta no Google, a Verificação em duas etapas e o Check-up de Privacidade , que ajuda o usuário a revisar e ajustar rapidamente suas configurações de privacidade.

A Central de Segurança agora inclui detalhes de como o Google protege a privacidade e reforça a segurança pessoal nos diversos produtos Google. No Google Maps, por exemplo, o usuário tem a opção de ativar o modo de navegação anônima . Na Busca do Google, para evitar resultados indesejados ou inadequados, o Google oferece uma camada de proteção adicional com o SafeSearch , que ajuda a filtrar resultados sexualmente explícitos.

No Google Fotos, recentemente foi anunciado o novo recurso de Pasta Trancada (disponível inicialmente em celulares Pixel 3 ou mais recentes), que permite ao usuário salvar fotos e vídeos em uma pasta protegida por senha, garantindo que o conteúdo não fique visível na biblioteca do app.

O novo site inclui uma seção especial para a segurança e privacidade de toda família no ambiente online. Nela, os responsáveis podem encontrar informações sobre recursos em diferentes produtos Google, incluindo o Family Link , uma ferramenta de controle parental gratuita que permite, entre outras coisas, gerenciar o tempo de uso de dispositivos ou o conteúdo que pode ser acessado neles. A Central dá acesso ainda ao Seja Incrível na Internet , um programa que ajuda as famílias a praticar a segurança online, aprender a aprofundar conversas com os mais jovens, estabelecer limites e ensinar como navegar com segurança e confiança, além de aprender brincando com o Interland

Elevando o padrão de segurança na internet

Na seção “Liderança”, o Google lista tecnologias desenvolvidas e compartilhadas com a indústria com o objetivo de promover uma web mais segura e privada para todos.

Um exemplo disso é a privacidade diferencial . Trata-se de uma tecnologia avançada de anonimização que impossibilita a identificação ou individualização de uma pessoa específica e garante que serviços oferecidos com base no tratamento de dados pessoais continuem funcionando e sendo úteis para os usuários.No Google Maps, a privacidade diferencial está presente no recurso que informa quando um restaurante ou supermercado está mais ou menos cheio, sem identificar quem exatamente passou por ali e protegendo os dados individuais das pessoas.

É também essa tecnologia que tornou possível a criação dos Relatórios de Mobilidade da Comunidade , que auxiliam autoridades e pesquisadores a entender as dinâmicas de mobilidade da população durante a pandemia de COVID-19 a partir de dados agregados e anonimizados. Desde 2019, a biblioteca de algoritmos de privacidade diferencial está disponível para pesquisadores e organizações que buscam oferecer serviços eficientes e seguros ao redor do mundo.