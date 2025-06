Maior Network gamer do YouTube no país, Final Level reúne alguns dos mais relevantes nomes do cenário dos jogos casuais aos esports

Atualmente um dos mercados de maior crescimento no mundo é o de games, sendo que o Brasil é um dos países que mais consome conteúdo relacionado a esse setor. Nesse contexto, grandes empresas como a Final Level, maior plataforma de entretenimento gamer do Brasil, ganham ainda mais espaço. A companhia, que nasceu oferecendo conteúdos proprietários em suas redes, expandiu suas atuações, tornando-se a maior network gamer do YouTube no país, reunindo alguns dos mais relevantes criadores de conteúdo do cenário de games e eSports.

O grande diferencial da network Final Level está em sua representatividade, tanto nos nomes parceiros quanto nas diversas comunidades gamers em que está inserida, incluindo as dos maiores jogos do mundo, como: Minecraft, Among Us, Free Fire, League of Legends, Counter-Strike, e outros. As influenciadoras funBABE e Charry Har, por exemplo, são grandes representantes do público feminino no universo gamer, contribuindo para que as mulheres tenham cada vez mais presença nesse cenário. Já o canal Robin Hood Gamer é o maior criador de conteúdo sobre Minecraft do país, e representa uma das maiores e mais engajadas comunidades. Só no canal dele são mais de 17 milhões de inscritos. A network da empresa alcança mais de 60 milhões de inscritos só no YouTube, fazendo de 300 a 350 milhões de views todos os meses.

E nessa pegada de identificar oportunidades e ampliar cada vez mais a sua cobertura, fortalecendo o posicionamento horizontal em todas as comunidades de games e esports, a empresa dá as boas-vindas ao Eduardo Benvenuti, mais conhecido como BRKsEDU, um dos maiores criadores de conteúdo gamer do mercado. Edu começou a atuar no YouTube em 2010 e, hoje, possui mais de 9 milhões de inscritos e mais de 2 bilhões de visualizações em seu canal. Morando em Hamilton, no Canadá, o influenciador compartilha conteúdos sobre games, música e automobilismo. “Estou extremamente feliz em fazer parte da network Final Level, uma empresa que acompanho há bastante tempo. Admiro demais tanto o profissionalismo da empresa quanto tudo que já construíram em conteúdo e em campanhas. Tenho certeza de que formaremos um excelente time. Não vejo a hora de criarmos nossas primeiras colaborações”, afirma BRKsEDU .

A co-founder e CEO da Final Leve, Fernanda Lobão comemora o reforço. “Estamos muito animados com a chegada do BRKsEDU na nossa network. Ele é um ícone no cenário e uma referência na criação de conteúdo para games. Com toda certeza faremos grandes produções juntos”, complementa Fernanda.