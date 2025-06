Motorola fecha parceria com PUBG MOBILE dentro e fora do jogo

De olho no mercado gamer, a Motorola não poupa esforços para surpreender seus consumidores. Seja com o lançamento de smartphones que oferecem experiências imersivas e fluidas aos gamers ou por meio de ações que fomentem esse segmento. Pensando nisso, a Motorola e o PUBG MOBILE acabam de anunciar uma parceria para expandir a experiência dos fãs de jogos em smartphones. Até o dia 4 de outubro, os jogadores de PUBG MOBILE poderão colecionar tokens exclusivos da marca para a troca de itens no jogo.

A parceria também inclui ativações offline nos pontos de venda e motostores da Motorola que terão informações sobre o jogo, além da versão para ser instalada via QR code que poderá ser testada pelo time de vendas nos novos smartphones.

Os recém lançados: motorola edge 20, motorola edge 20 pro e o motorola edge 20 lite, são alguns dos modelos disponíveis que poderão garantir um ótimo desempenho para os jogadores, já que chegam ao mercado com câmeras e processadores mais poderosos, o primeiro zoom no estilo periscópio da empresa, displays com tecnologia OLED, taxa de atualização de tela avançada e carregamento de bateria super rápido. Já os modelos motorola edge 20 e motorola edge 20 pro possuem uma tela com taxa de atualização de 144Hz, o que é perfeito para rodar o PUBG MOBILE.

“Com esta parceria, nós queremos nos aproximar ainda mais da comunidade gamer que já faz parte das nossas estratégias de lançamentos. A Motorola acredita que os smartphones são ferramentas indispensáveis para o nosso dia a dia, seja para o trabalho mas também para nossas horas de lazer. Por isso, é importante investir em smartphones que oferecem alta performance e qualidade de imagens para cada tipo de uso, como por exemplo no PUBG MOBILE”, afirma Andrea Brandi, Brand Marketing Manager Motorola Brasil.

O PUBG MOBILE pode ser baixado gratuitamente na Google Play Store de qualquer dispositivo.