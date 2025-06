Leve as obras-primas do Louvre para casa com a The Frame, da Samsung

A Samsung Electronics Co., Ltd. anunciou hoje uma nova parceria com o icônico Museu do Louvre. Através desta parceria, a Samsung continuará a desenvolver a Art Store em sua TV Lifestyle, a The Frame, por meio de uma parceria de arte exclusiva com o Louvre em Paris, França.

Com novas obras de arte do Louvre se juntando à coleção, a The Frame agora apresenta um catálogo com mais de 1.500 obras de arte de 43 países diferentes que os consumidores podem desfrutar em qualidade de imagem 4K de museus e galerias de todo o mundo, incluindo o Museu do Prado em Madrid, o Museu Albertina em Viena, o Tate Modern em Londres, Museu Van Gogh em Amsterdã, Museu Hermitage em São Petersburgo e o LUMAS.

“Desde que lançamos nosso portfólio de TVs Lifestyle em 2017, nos concentramos no desenvolvimento da plataforma Art Store com parceiros de prestígio. Queremos oferecer muito mais do que uma televisão, convidando a Arte para as casas dos proprietários da The Frame em todos os lugares. Este catálogo lista obras de centenas de artistas, cobrindo diversos períodos, desde civilizações antigas até arte moderna”, explicou Wonjin Lee, Presidente e Head da Equipe de Negócios de Serviços da Samsung Electronics. “Este ano, temos o orgulho de unir forças com um dos museus mais famosos do mundo, o Louvre, para valorizar esta coleção e oferecer um gostinho da herança francesa para todo o mundo.”

Admire os tesouros do Louvre em sua própria casa

Ao firmar uma parceria com o Louvre[1], a Samsung oferece a todos os proprietários da The Frame a chance de explorar o museu mais visitado do mundo por meio de 40 obras de arte e fotografias. Esta seleção inclui obras-primas imperdíveis, como a Mona Lisa e The Wedding Feast at Cana, bem como fotos das majestosas galerias do Louvre, sua arquitetura e jardins do museu (Pirâmide do Louvre, Jardim das Tulherias etc.). Uma breve descrição de cada trabalho dá aos usuários um vislumbre de sua experiência e história.

A Samsung e o Louvre também planejam revelar outro conteúdo exclusivo para usuários da The Frame ainda este ano.

“O Louvre é um espaço de descobertas, imbuído de emoção, um cenário espetacular para obras-primas artísticas. Admirar obras de sua coleção todos os dias, em casa, bem como vistas do prédio, galerias e jardins, é uma maneira maravilhosa de ver e compreender a beleza extraordinária deste museu”, disse Yann Le Touher, Head de Desenvolvimento, Licenciamento de Marca e Parcerias Comerciais do Louvre.

Design ultrafino e qualidade de imagem excepcional

A The Frame possui um design único e personalizável que a diferencia das demais. Projetada para ser uma TV quando está ligada e uma obra de arte quando está desligada, a The Frame é uma tela digital inovadora que reflete o estilo pessoal de um indivíduo. A versão 2021 da TV Lifestyle oferece novas opções personalizadas para complementar cada espaço e estilo, com dois designs de moldura: moderna (disponível em branco, teca e marrom) e chanfrada (disponível em branco e vermelho tijolo)[2].

Para completar o apelo da arte, a The Frame pode ser pendurada à parede em uma montagem ultrafina e conectada a uma caixa One Connect por meio de um único cabo translúcido[3] que integra todos os conectores de TV, incluindo a fonte de alimentação. Os usuários também podem definir a moldura em qualquer lugar da sala em um Studio Stand[4].

Além de seu design pronto para galeria, a The Frame oferece uma qualidade de imagem vibrante 4K[5] QLED com tecnologia Quantum Dot que permite 100% de volume de cor, imergindo os visualizadores em um mundo de cores ricas e realistas.

Para obter mais informações sobre os produtos de TVs Lifestyle da Samsung, acesse www.samsung.com.br.

[1] Até 30 de junho de 2023.

[2] Para os modelos de 55 e 65 polegadas.

[3] Vem com um cabo de 5 metros; cabo de 15 metros disponível separadamente. Disponível para os modelos de 43, 50, 55, 65 e 75 polegadas.

[4] Vendido separadamente.

[5] O modelo de 32 polegadas é em QLED Full HD.