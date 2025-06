happn lança sua nova gama de recursos de voz

O happn, um dos principais aplicativos de encontros, lança uma gama de recursos de voz. A ideia é dar aos solteiros uma nova e cada vez mais imersiva e sensorial experiência de namoro on-line. Os novos recursos de voz happn serão lançados gradualmente no aplicativo a partir de hoje, dia 22 de setembro, primeiro na França e na Argentina, seguidos pelo resto do mundo.

A voz: o início de uma paixão

Em uma pesquisa recente do app realizada com os usuários brasileiros, 86% dos solteiros afirmaram que é possível, sim, se apaixonar por alguém por conta da voz da pessoa, antes mesmo de ver uma foto dela. Além disso, 35% dos solteiros comentaram que a voz tem o poder de criar simpatia ou antipatia logo em um primeiro momento.

“Os encontros continuam se reinventando a cada dia”, diz Karima Ben Abdelmalek, CEO do happn. “Estamos certos de que o próximo grande desenvolvimento será oferecer aos solteiros mais emoções em sua experiência, permitindo-lhes recriar verdadeiramente o sentimento de um encontro da vida real. Estas características de voz são mais um passo no processo, e continuamos a inovar nesta direção”, complementa.

Voz no happn: 3 características-chave

Assista à apresentação do vídeo aqui (em inglês).

Nos próximos meses, os solteiros poderão, gradualmente, descobrir novas características que os ajudarão a conhecer seu Crush de maneiras totalmente novas. Elas incluem:

A nota de áudio: os solteiros poderão adicionar uma nota de áudio de até 2 minutos de duração ao seu perfil. A ideia é apresentar aos outros solteiros um lado diferente de sua personalidade. Os usuários poderão falar sobre um assunto de sua escolha ou, para aqueles com menos inspiração, usar uma das sugestões do painel, como “Explique sua cena favorita de Friends” ou “Cante sua canção favorita”.

Layout da Nota de Áudio

A chamada de áudio: assim como as vídeo chamadas, as chamadas de áudio permitem que os usuários continuem a falar com seu Crush diretamente através do serviço de mensagens em áudio.

O feed de áudio: happn oferecerá um feed de perfis nos quais os usuários poderão primeiro descobrir a voz de seu potencial Crush antes de ver o resto de seu perfil (fotos, biografia, etc.). Eles terão a chance de cair em uma ressonância ou emoção e aproveitar a oportunidade de conhecer alguém de uma maneira completamente diferente.

Layout do Feed de Áudio

“Estas características serão naturalmente e intuitivamente integradas no aplicativo”, diz Julie Prieur, Diretora de Produtos do happn. “Nós as projetamos para serem compatíveis com as características de perfil já disponíveis para os usuários. Também acrescentamos muitas sugestões para orientá-los e temos certeza de que os solteiros adotarão essas novas características de áudio em pouco tempo”, completa

Estes recursos serão gratuitos e disponíveis para todos usuários do happn.