realme anuncia oficialmente o realme GT Neo 2, novo smartphone “flagship killer” da marca

A realme, marca de smartphones que mais cresce no mundo, apresentou oficialmente hoje, na China, o novo realme GT Neo 2. O aparelho estará disponível no mercado chinês em três opções de armazenamento: 8GB + 128GB, 8GB + 256GB e 12GB + 256GB, com preços de 2.499 RMB (cerca de US$ 388), 2.699 RMB (cerca de US$ 420) e 2.999 RMB (cerca de US$ 465) respectivamente. Como a mais recente novidade da popular linha realme GT, o realme GT Neo 2 é um “flagship killer”, criado para usuários extremamente ativos no dia a dia, chegando com inovação de tecnologia e design.

Plataforma móvel do Qualcomm Snapdragon 870 5G

O realme GT Neo 2 é alimentado pelo processador Qualcomm® Snapdragon ™ 870 5G, chipset famoso por seu desempenho equilibrado, poderoso e capaz de proporcionar uma experiência estável ao usuário.

Resfriamento de vapor em aço inoxidável

O realme GT Neo 2 adota, pela primeira vez, o gel térmico de diamante como material de resfriamento, construindo uma estrutura de dissipação de calor tridimensional de 8 camadas com uma área de resfriamento de vapor em aço inoxidável de 4129mm², a maior da história da realme. Como resultado, uma experiência excepcional é proporcionada aos usuários que consomem qualquer jogo convencional mais pesado.

Grande bateria de 5000-mAh e carregador SuperDart de 65W

Pela primeira vez, a realme utiliza sua grande bateria de 5000-mAh em um smartphone da linha realme GT. Com a grande capacidade de carregamento da bateria, que suporta o carregador SuperDart de 65W, o realme GT Neo 2 fornece carga para um dia inteiro, mesmo para usuários muito ativos, sem qualquer pressão.

Tela Samsung AMOLED E4 de 120Hz

O realme GT Neo 2 também surpreende os usuários com a primeira tela Samsung E4 do segmento, a melhor tela de smartphones da marca até hoje, apresentando brilho máximo de 1300 nits e contrastes de cores de até 5.000.000:1.

Além do tom NEO Green, o realme GT Neo 2 está disponível nas cores NEO Blue e NEO Black

O design sempre foi uma característica essencial da linha realme GT. Desta vez, o estúdio de design da marca desenvolveu uma cor exclusiva para o realme GT Neo 2: NEO Green, que transmite o encontro entre tecnologia e vitalidade em um só conceito.

Como novo “flagship killer” da linha GT, o realme GT Neo 2 conta com inovação em tecnologia e design e estará disponível para o mercado global em breve, aguarde novidades.