ASUS Republic of Gamers anuncia ROG Phone 5s no Brasil

A ASUS Republic of Gamers (ROG) anunciou, em um evento realizado nesta quarta-feira, o lançamento oficial do ROG Phone 5s no Brasil, apresentando os smartphones gamers ROG Phone 5s e ROG Phone 5s Pro, os primeiros smartphones do Brasil com o mais recente e poderoso processador Snapdragon 888 +, e o ROG Phone 5, com o Snapdragon 888.

ROG Phone 5s

O ROG Phone 5s traz a potência única do processador Snapdragon 888 +, com recursos 5G avançados e recursos premium Snapdragon Elite Gaming™. A plataforma oferece desempenho aprimorado, velocidade incomparável e WiFi 6 de classe multigigabit. Com velocidade de clock elevada para até 3 GHz, o desempenho da CPU foi projetado para fornecer alto poder de processamento móvel. Esse poder de processamento é complementado pela rapidez de até 12 GB de RAM LPDDR5. O sistema de resfriamento GameCool 5, otimizado com o gerenciador de desempenho no Armory Crate, completa a performance.

A tela AMOLED HDR10+ de 144Hz/1 ms, presente na série ROG Phone 5s, possui taxa de amostragem de toque nativa de 360Hz para uma experiência visual suave e contínua. Desenvolvidos em colaboração com a empresa líder de processamento visual Pixelworks®, os visuais são aprimorados com ainda mais precisão de cor, tecnologia HDR sempre ativa para melhorar imagens não HDR e uma tela protegida pelo mais resistente Corning® Gorilla® Glass Victus™ de todos os tempos.

O ROG Phone 5s tem carregamento rápido do adaptador HyperCharge de 30 watts, mas o modelo também é compatível com carregador de 65 watts.

ROG Phone 5s Pro

O ROG Phone 5s Pro também apresenta o processador Snapdragon 888 +, o mais rápido e poderoso, além de ser o primeiro smartphone com 18 GB de RAM do Brasil. Ainda, soma a potência característica da família ROG Phone ao incomparável sistema de controle AirTrigger 5, com inovadores sensores de toque ocultos na tampa traseira, que fornecem funções de gatilho L2/R2, assim como um controle de console. Eles também funcionam em conjunto com os sensores ultrassônicos, os botões AeroActive Cooler 5 e os controles de movimento, para fornecer domínio absoluto para uma experiência de jogo total.

A experiência visual é elevada pela combinação da tela AMOLED HDR10+ de 144Hz/1 e amostragem de toque nativa de 360Hz com uma tela adicional PMOLED colorida do ROG Vision. Essa tela de matriz traseira exclusiva, que destaca o espírito criativo da ROG, pode exibir uma variedade de animações interessantes que mostram se o ROG Phone 5s Pro está carregando, se há uma chamada recebida, se o Modo X está ativado e muito mais. Os usuários também podem criar animações personalizadas.

O ROG Phone 5s Pro apresenta um carregamento rápido do adaptador HyperCharge de 65 watts, que permite estender as rodadas de jogos com o mínimo de interrupção.

ROG Phone 5

O ROG Phone 5 conta com a potência do processador Snapdragon 888 5G. Focado em entregar máxima performance em qualquer situação de jogo, o smartphone traz o sistema de refrigeração GameCool 5, junto com o novo gerenciamento Armoury Crate.

O display AMOLED HDR10+ de 144 Hz/1 ms, com taxa de amostragem de toque de 300 Hz e latência ultrabaixa, garante visuais utrassuaves e responsivos. A alta capacidade da bateria de 6000 mAh, aliada ao carregamento rápido do adaptador HyperCharge de 30 watts, permite estender as rodadas de jogos com o mínimo de interrupção, mas o modelo também é compatível com carregamento de 65 watts.

A experiência é completa com o sistema de controle AirTrigger 5, oferecendo aos jogadores recursos de controle semelhantes aos de um console. Os sensores laterais ultrassônicos também suportam gestos duplos, como tocar e deslizar ou tocar e empurrar, para controle total.

Qualidade de áudio

O sistema de áudio GameFX na família ROG Phone traz alto-falantes duplos simétricos de sete ímãs para efeitos de som estéreo verdadeiramente equilibrados e um fone de ouvido de 3,5 mm, em conjunto com um ESS DAC de alta fidelidade. Ambos foram otimizados por meio de uma colaboração com a especialista em áudio Dirac, dando à série uma qualidade de áudio impressionante e uma composição sonora mais ampla. Além dos sons premium, a GameFX também oferece efeitos sonoros nítidos e paisagens sonoras poderosas durante os jogos.

Temas personalizados

A ROG também se associou a alguns dos títulos mais populares para entregar aos usuários das séries ROG Phone 5s, 5s Pro e 5 uma coleção de diferentes pacotes de temas para transformar seu ROG Phone em um dispositivo de jogo verdadeiramente único.

Disponibilidade e preços

O ROG Phone 5s já está disponível no Brasil, com dois modelos. A versão com 8GB/128GB está a partir de R$6.119,10 e a versão com 12GB/256GB está a partir de R$6.749,10.

O ROG Phone 5 também está disponível, com 8GB/128GB, a partir de R$5.399,10.

Já o ROG Phone 5s Pro, com 18GB/512GB, estará disponível no Brasil na primeira quinzena de novembro, com preço a partir de R$11.699,10.

*Os produtos também estão disponíveis com condições especiais de preço, sujeito a alteração sem prévio aviso, a partir de ações com parceiros da ASUS ROG.

