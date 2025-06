Pré-venda do console Xbox Series X Halo Infinite Edição Especial tem início nesta quinta-feira no Brasil

Xbox anuncia que a pré-venda do console Xbox Series X Halo Infinite Edição Especial terá início no Brasil amanhã, dia 23 de setembro, a partir das 15h. Os fãs poderão adquirir esta versão customizada e inédita do Xbox Series X, criada especialmente para celebrar o aniversário de 20 anos de Halo, pelo preço sugerido de R$ 5.699. O produto terá estoque limitado e estará disponível na Amazon, Americanas.com, Casas Bahia, Extra.com.br, Kabum, Magazine Luiza, Ponto Frio, Shoptime e Submarino.

“Queremos que os fãs de Halo no Brasil possam aproveitar a oportunidade para adquirir a versão especial do console baseada nessa franquia tão querida para nós. Além do design animal, esse modelo traz todo o poder do Xbox Series X, o console mais poderoso do mundo.”, aponta Bruno Motta, Gerente de Categoria Sênior de Xbox no Brasil.

O design foi inspirado no expansivo e icônico universo da franquia de jogos Halo. O console é envolto por painéis metálicos escuros acentuados por ouro irídio. Acima da carcaça, há uma estampa personalizada de estrelas, como visto da superfície do Zeta Halo, que se estende até a ventoinha. Abaixo das estrelas, a abertura superior é acentuada por um brilho azul da cor da Cortana, uma personagem marcante da franquia. Para finalizar, o console liga e desliga com sons personalizados com o tema Halo.

O controle incluso no pacote apresenta um design correspondente na frente, uma marca de ouro irídio de 20 anos da franquia na parte traseira, e também superfície lateral e parte de trás texturizadas, de forma a acomodar todos os estilos de jogo.

Os fãs que adquirirem esta Edição Especial poderão jogar em nosso mais rápido e mais poderoso console de todos os tempos e tornarem-se heróis em Halo Infinite com uma cópia digital para download do jogo, inclusa neste pacote. Halo Infinite, o aguardado novo capítulo da franquia, será lançado em 8 de dezembro de 2021.

O console Xbox Series X Halo Infinite Edição Especial estará disponível para entregas no Brasil a partir de 8 de dezembro de 2021. Visite xbox.com para mais detalhes.