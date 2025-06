Linha Gamer: Herman Miller oferece 10% de desconto e frete grátis

A Herman Miller, marca referência em design com as cadeiras mais ergonômicas no mundo, apresenta uma oportunidade imperdível para os fãs de games. Até o final do mês de setembro, a marca oferece 10% de desconto e frete grátis na linha de produtos gaming, que possui edições especiais das cadeiras e outros itens icônicos da Herman Miller, como a Embody Chair e a mesa Motia.



Cadeira Embody Gaming e Mesa para games Motia

A promoção Gaming Anniversary Sale comemora o 1 ano da linha desenvolvida para o mundo dos games e tem em sua seleção itens como Embody Chair e o Braço para monitor Ollin. A cadeira foi feita em parceria com a Logitech G, especialmente desenvolvida baseada em pesquisas feitas sobre como os gamers se sentam, por isso conquistou os streamers por todo país. Junto a ela, o braço para monitor garante um novo nível de precisão para ajustar os monitores.



Cadeiras Sayl e Aeron com 10% off e frete grátis

Entra também em promoção a Cadeira Sayl, inspirada pela arquitetura e pela engenharia das pontes suspensas e disponível em uma paleta de cores expressiva, para combinar com qualquer personalidade. Além dela, a premiada Cadeira Aeron, que mudou as cadeiras de escritório para sempre trazendo o encontro entre alto desempenho, ergonomia e design icônico.

Confira todos os produtos no site: https://store.hermanmiller.com.br/