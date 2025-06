Inscrições para as vagas de estágio em tecnologia do programa Next Step, do Google Brasil, encerram dia 24 de setembro

Nesta sexta-feira (24/09) se encerram as inscrições para as vagas de tecnologia do Next Step, programa de estágio voltado para estudantes negros do Google Brasil. Podem se inscrever no processo seletivo estudantes matriculados em instituições da região metropolitana da capital mineira, em cursos de graduação em áreas de tecnologia, como Ciência da Computação, Engenharia da Computação, entre outros, com previsão de formação no primeiro semestre de 2024. Os estagiários vão atuar no Centro de Engenharia em Belo Horizonte, na área de Engenharia de Software.

Para participar, é preciso ter noções básicas de alguma linguagem de programação, como: C, C ++, Java, JavaScript ou Python. Além disso, é exigido inglês básico para programar.

As inscrições estão abertas por meio da consultoria externa Olabi e devem ser feitas até dia 24 de setembro ( inscrições neste link).