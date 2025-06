Setores de Engenharia Elétrica e Marketing ofertaram 1 mil vagas para estudantes e recém-formados no Sudeste em 2021

O setor de Engenharia Elétrica abriu mais de 500 vagas para estudantes e recém-formados entre janeiro e julho deste ano na região Sudeste. Já o setor de Marketing ofertou 472 vagas. Os dados são extraídos do Indicador Conecta de Empregabilidade (ICE) da Kroton, a partir da plataforma Canal Conecta, o maior portal de vagas de uma instituição de ensino privada do País. Apenas no primeiro semestre de 2021, o Canal Conecta já publicou mais de 100 mil vagas e possui mais de 34 mil empresas parceiras.

“É natural que as empresas busquem no ambiente acadêmico os jovens talentos que querem ter em seus quadros, ao mesmo tempo em que a conexão das instituições de ensino com o mercado possibilita um entendimento maior das demandas e habilidades requeridas nas diferentes profissões e áreas de atuação. O conhecimento detalhado destas duas frentes permite um entendimento cada vez mais amplo para uma educação profissional alinhada às necessidades do mercado de trabalho, respeitando-se as vocações de cada região do Brasil”, diz Pamela Sanches, coordenadora do Canal Conecta da Kroton.

Brasil – No quadro nacional, os setores de Marketing, Agronomia, Engenharia Elétrica/Eletrônica, Tecnologia e Telecomunicações abriram mais de 3,6 mil vagas para estudantes e recém-formados no período. Foram 1.269 vagas para o grupo Marketing; 667 para Agronomia; 654 para Engenharia Elétrica/Eletrônica e 539 para Tecnologia. A maior parte das vagas de Marketing concentrou-se na região Sul (607 vagas do total), seguida da região Sudeste (472). Já no setor de TI, foram 243 vagas no Sudeste e 206 no Sul. Na área de Telecomunicações, o Sul reuniu a maior parte das vagas (365), enquanto o Sudeste teve oferta de 121 oportunidades.

Confira os principais setores que ofereceram vagas no Canal Conecta na região Sudeste entre janeiro e julho de 2021:

Área

Vagas

Engenharia Elétrica/Eletrônica

536

Marketing

472

Administrativo Comercial

452

Educação/Ensino/Idiomas

417

Comercial/Vendas

392

Informática/TI/Engenharia da Computação

243