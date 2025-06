realme C21Y é oficialmente lançado no Brasil e expande portfólio de smartphones de entrada da marca no país

A realme, empresa de smartphones que mais cresce no mundo, lança no Brasil mais um aparelho da sua série de entrada, o realme C21Y. Com padrões de alta qualidade e desenhado para garantir uma melhor experiência aos jovens usuários, o aparelho chega ao mercado como a opção mais barata de smartphone que oferece NFC, recurso que permite pagamentos por aproximação, transferência de dados entre dispositivos, entre outras funcionalidades, custando menos de R$ 1.000,00 no período promocional, que vai de 27/09 a 01/10.

Submarino e O realme C21Y também apresenta recursos inovadores, como câmera tripla com Inteligência Artificial e Super Nightscape, tela de 6,5 polegadas HD+ Mini Drop, processador Octa-core de 12nm e grande bateria de 5000-mAh. O modelo está disponível a partir de hoje no e-commerce de Americanas, Shoptime, pelo preço sugerido de R$ 1.299,00. Entre os dias 27/09 e 01/10, ele estará com preço promocional de R$ 999 (sujeito a limitação de estoque).

Confira abaixo as principais características do aparelho:

Certificação TÜV Rheinland de Alta Confiabilidade

A TÜV Rheinland representa segurança e qualidade em todas as áreas dos negócios e da vida. Desde 2006, a empresa é membro do Pacto Global das Nações Unidas para promoção da sustentabilidade e do combate à corrupção. A Certificação de Alta Confiabilidade de Smartphones TÜV Rheinland define um alto padrão para o consumo de eletrônicos, assim como estabelece padrões na indústria para os principais mercados ao redor do mundo.

Câmera Tripla com IA e Modo Super Nightscape

O realme C21Y possui uma câmera principal de 13MP com zoom de até 4X e suporte ao autofoco PDAF. As fotos não são nítidas apenas à luz do dia, como também brilham em luz baixa e ambientes escuros, superando concorrentes em brilho, detalhes e cores. Ela também possui o recurso Chroma Boost que, com um algoritmo de mapeamento de pixels, restaura cores e brilho, proporcionando melhor alcance dinâmico, contraste de tela e cores mais vivas. A câmera para selfies conta com os modos de Beleza em IA, HDR, Retrato e Filtro, projetado para tirar fotografias que são tendência.

Tela de 6,5 polegadas HD+ Mini Drop para uma experiência de vídeo e jogos mais imersiva

O realme C21Y também possui uma tela de 6,5 polegadas HD+ Mini Drop, que ocupa 88,7% do corpo do aparelho com uma proporção de 20:9, formato confortável para segurar e exibir mais conteúdo enquanto você navega pelas redes sociais.

Processador Octa-core de 12nm, poderoso para jogar

Com processador Unisoc T610, um Octa-core de 12nm que atinge potência de 1.8GHz, o realme C21Y é o smartphone mais poderoso neste segmento. A CPU consiste em dois componentes A75s de alta performance a 1.8GHz e seis núcleos econômicos A55 a 1.8GHz, enquanto a GPU é a Mali G52, eficiente na gestão de energia e que pode chegar a 614.4MHz.

Leitor de impressões digitais ultrarrápido para proteger sua privacidade

O realme C21Y apresenta um leitor de impressões digitais ultrarrápido e tecnologia de reconhecimento facial que podem facilmente destravar a tela do aparelho em segundos, com um simples toque ou olhar. Odispositivotambém conta com três espaços para cartões, sendo dois para chips e um dedicado ao cartão SD de até 256GB. Além de ser confortável de segurar e resistente à digitais e arranhões, ele está disponível em duas cores: Cross Blue e Cross Black.