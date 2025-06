Cinco características dos novos Galaxy Buds2 que você precisa conhecer

Os Galaxy Buds2, os novos fones de ouvido sem fio da Samsung, são o companheiro perfeito para o seu smartphone, tablet, PC ou smartwatch Galaxy.

Apresentado globalmente no Unpacked do início de agosto, os Galaxy Buds2 foram projetados para oferecer uma série de recursos que os consumidores vão adorar, como um ajuste confortável o bastante para ser utilizado durante todo o dia, qualidade de som premium e cancelamento de ruído.

Confira abaixo detalhes de algumas das principais características dos novos Galaxy Buds2 que você precisa conhecer.

Imagem meramente ilustrativa

CANCELAMENTO DE RUÍDO

Seja para ouvir música ou fazer uma ligação, os Galaxy Buds2 têm todos os recursos que você precisa para não se distrair com interrupções externas.

Os alto-falantes dinâmicos bidirecionais oferecem notas agudas nítidas e claras e graves profundos, enquanto o Cancelamento Ativo de Ruído ajuda a bloquear ruídos indesejados. Se você precisa ouvir o que está ao seu redor, basta sintonizar novamente com três níveis de som ambiente ajustáveis1.

Além disso, a sua voz ficará mais clara nas chamadas2, graças a uma nova solução baseada em aprendizado de máquina que filtra uma variedade de ruídos de fundo e garante nitidez às chamadas ao ar livre.

AJUSTE CONFORTÁVEL

Com seu icônico formato curvo, os Galaxy Buds2 são os menores e mais leves fones de ouvido da Samsung.

E para que eles se ajustem perfeitamente ao seu ouvido, a Samsung desenvolveu o “Teste de ajuste dos fones”, localizado no aplicativo Galaxy Wearable, para que os usuários possam conferir se eles estão encaixados adequadamente.

Imagem meramente ilustrativa

CORES DA MODA

Apesar do estojo dos Galaxy Buds2 ser branco, sua parte interna e os fones são coloridos em quatro cores contemporâneas3: preto, branco, verde e violeta.

São opções perfeitas para mostrar seu estilo pessoal e é possível até combinar os Galaxy Buds2 com o Galaxy Z Flip3 5G*.

BATERIA E CARREGAMENTO SEM FIO

Além de estilosos, o estojo dos Galaxy Buds2 também possui bateria de longa duração que oferece até 5 horas de reprodução com o cancelamento de ruído ativado, e até 20 horas quando usado com o estojo totalmente carregado4.

Eles também possuem carregamento sem fio com certificação Qi, e carregamento rápido que permite 1 hora de reprodução com apenas cinco minutos de carga5.

TROQUE DE DISPOSITIVOS COM FACILIDADE6

Se alguém ligar para você enquanto você assiste a um vídeo em um Galaxy Tab, o Galaxy Buds2 automaticamente se conecta ao dispositivo que está recebendo a ligação (um Galaxy Z Flip3 ou um Galaxy Watch4, por exemplo) e retorna ao vídeo quando a chamada terminar.

A disponibilidade do Galaxy Buds2 no mercado brasileiro será comunicada em breve.

Para obter mais informações sobre o Galaxy Buds2 visite www.samsungmobilepress.com, https://news.samsung.com/br/galaxy, ou https://www.samsung.com/br/.

* Requer conexão de rede 5G ideal de latência ultrarrápida e ultrabaixa, disponível em mercados selecionados. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores.

1 Recursos, incluindo Cancelamento Ativo de Ruído e Som ambiente, requerem uma conexão Bluetooth®. As configurações e recursos avançados, incluindo o volume do som ambiente, são habilitados por meio do aplicativo Galaxy Wearable no Android e do aplicativo Galaxy Buds para PC no Windows. O aplicativo Galaxy Wearable no Android requer Android 7.0 ou superior e 1,5 GB de RAM ou superior, disponível na Galaxy Store ou Google Play Store. O aplicativo Galaxy Buds para PC requer Windows 10 ou superior, disponível na Microsoft Store.

2 Os resultados são baseados nos testes do laboratório interno da Samsung sujeitos ao POLQA, um teste global padronizado para a qualidade da chamada.

3 As cores disponíveis podem variar de acordo com o mercado, operadora e varejista.

4 Valor típico testado em condições de laboratório terceirizado. O valor típico é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras de bateria testadas sob o padrão IEC 61960.

A vida útil real da bateria pode variar e depender das condições de uso, como configurações de funções, tipo de arquivo de reprodução e intensidade do sinal Bluetooth.

5 O tempo de carregamento baseia-se no fato de a bateria dos fones de ouvido ser inferior a 30% quando eles começam a carregar. A vida útil real da bateria e o tempo de carregamento podem variar e dependem de fatores como condições de uso e número de carregamentos. Medido com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado.

6 O recurso de troca automática está disponível apenas em smartphones e tablets Galaxy com One UI 3.1 ou posterior. Alguns dispositivos e aplicativos podem não ser compatíveis com a troca automática.

Os dispositivos Galaxy devem estar conectados à mesma conta Samsung para permitir a troca automática.