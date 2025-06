TikTok convida criadores e artistas para celebrarem o Dia do Emo

No dia 24 de setembro, o TikTok celebra o Dia do Emo com a campanha #EMO que convida criadores da plataforma e artistas para falarem sobre o gênero musical e sua contribuição para a moda, estilo de vida e comportamento. Além disso, a plataforma também irá promover uma apresentação especial da banda Fresno, que será realizada no perfil da banda (@fresnorock), às 18h.

A iniciativa ainda contará com conteúdos de moda, novos efeitos e stickers e uma programação completa, que estará disponível na página da campanha no aplicativo. Diversos artistas também foram convidados a participar da ação e vão criar vídeos completando a frase “Para celebrar o Dia do Emo, estou ouvindo…”. Os usuários da plataforma também estão convidados a compartilhar suas respostas, escolhendo uma música, artista ou disco que representa o movimento emo para eles.

Para celebrar o momento, Lucas guiará os espectadores em uma viagem pelo tempo, apresentando algumas das mais icônicas canções da banda e do gênero no início dos anos 2000 em uma live intimista, transmitida exclusivamente no TikTok. O cantor conversará com os fãs e trará, ainda, referências por trás das faixas e álbuns mais famosos do grupo.

Roberta Guimarães, Head de Conteúdo Musical do TikTok Brasil, explica que o TikTok se tornou um grande hub de entretenimento mundial e que a campanha busca trazer de volta os momentos de emoção e autenticidade, tão característicos do estilo emo. “O emo foi um momento cultural bastante marcante nos anos 2000. Junto com a música vieram os cortes de cabelo, as roupas e um estilo próprio que era super característico. Provocou um ame ou odeie entre as pessoas bastante divertido e saudável. Então, nossa proposta é que nossos criadores resgatem as músicas, as vergonhas, tudo que marcou esse movimento principalmente entre os jovens da época, e ninguém melhor que a Fresno para estar com a gente nesse misto de brincadeira e celebração”, diz.