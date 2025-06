CCXP Worlds 21 abre inscrições para o Artists’ Valley by Santander

A CCXP Worlds 21 abriu, nesta quinta-feira, 23 de setembro, as inscrições para o Artists’ Valley by Santander. Os artistas de quadrinhos interessados em expor seus trabalhos na edição virtual do maior festival de cultura pop do mundo, que no ano passado contou com mais de 3,5 milhões de visitantes em sua plataforma, têm até as 23h59 do dia 13 de outubro para realizar as inscrições por meio do site do evento: https://www.ccxp.com.br/artists-valley . Assim como em 2020, as inscrições para os artistas do Artists’ Valley da CCXP serão gratuitas. O line-up completo com os nomes dos selecionados será divulgado no dia 5 de novembro. Para acessar o manual do artista e entender todas as regras, clique aqui . A CCXP Worlds 21 acontece nos dias 4 e 5 de dezembro, de forma totalmente virtual.

Para Ivan Costa, cofundador da CCXP e curador do Artists’ Valley, o coração da CCXP ficará marcado, em 2021, como um espaço com um conteúdo ainda mais diverso e muita interatividade. “Teremos uma plataforma reformulada e contemplando inúmeras melhorias apontadas pelos próprios artistas em 2020”, explica Costa. Entre as atualizações, estão o aumento de itens que o artista poderá exibir e vender, além de uma interface que irá permitir ao usuário marcar como favoritas as mesas que mais gostar de visitar. A personalização da mesa pelo expositor e a possibilidade de interagir com o cliente fora do site, por meio de um aplicativo de mensagens, são outros atrativos no momento de fechar o negócio.

Em 2020, a CCXP Worlds contou com mais de 600 artistas. Ivan Costa confirma que o Artists’ Valley seguirá ampliando o protagonismo das artistas mulheres e LGBTQIAPN+. “No ano passado, 4,3% dos trabalhos tinham como temática a diversidade e artistas mulheres representaram 36,4% deste palco. Acreditamos que os números devem ser maiores em 2021”, destaca Costa.

Sobre o Artists’ Valley by Santander

Considerado o coração do festival, o local recebe quadrinistas e ilustradores, promovendo a interação entre fãs e artistas, que comercializam suas artes originais, prints e sketchbooks, entre outros materiais. Dentre as obras, estão uma vasta gama de temas como super-heróis, jornalismo, charge, aventura, erótico e ficção-científica, entre outros. Na plataforma, os visitantes poderão buscar os trabalhos não só pelo nome do quadrinista, mas também por assunto, gênero, etc. Cada artista terá uma página onde será possível conversar com o fã por chat e abrir a câmera para realizar sua própria live. Para este ano, um novo feature envolvendo as lives será incorporado na página de Artists’ Valley dentro da plataforma. As sessões abertas ficarão destacadas para o internauta.

Artistas do mundo inteiro poderão apresentar seus trabalhos, interagir com os fãs e vender artes originais. O Artists’ Valley by Santander da CCXP Worlds 21 contará com convidados para entrevistas ao vivo, bate-papos e conteúdos inéditos. Também estão previstas lives simultâneas de artistas do mundo todo, masterclasses exclusivas e batalhas de quadrinistas.

Outro produto da CCXP aguardado pelos fãs é o Road to Artists’ Valley,um documentário de quatro episódios que fará um aquecimento para o festival, contando como esta área se tornou, em poucos anos, o maior Artists’ Alley do mundo. O conteúdo inédito terá imagens de arquivo exclusivas e depoimentos das maiores lendas dos quadrinhos, que prometem emocionar os apaixonados por cultura pop.

Assim como todo conteúdo on demand, as mesas virtuais do Artists’ Valley by Santander da CCXP Worlds 21 ficarão abertas mesmo após o término do evento. O prazo de fechamento é no dia 05 de janeiro de 2022.