Três motivos para decorar seu ambiente com a The Serif, Smart TV da Samsung assinada por designers

Se a TV já era um item quase obrigatório na sala de estar dos brasileiros, os últimos dois anos transformaram este aparelho no coração da casa, um verdadeiro hub de comunicação e conectividade graças aos variados recursos, além de um complemento cada vez mais bem-vindo na decoração do ambiente.

Idealizada e desenvolvida pela Samsung, a The Frame revolucionou a forma como a televisão é percebida, servindo como uma plataforma dinâmica para exibir obras de arte¹ ao invés da tela preta da TV desligada, possibilitando ao consumidor mostrar seu estilo. A The Serif – recém lançada no Brasil – extrapola o conceito artsy graças ao design atemporal, que mistura elementos tecnológicos à sofisticação de peças assinadas. Saiba o que transforma a The Serif, parte da linha Lifestyle, no modelo mais aclamado dos últimos tempos:

Design premiado

Co-criada pela Samsung em uma premiadíssima colaboração com os irmãos franceses Ronan e Erwan Bouroullec (considerados os melhores designers do mundo²), a The Serif é um produto que atende aos aficionados por decoração e arte. Com detalhes que fazem toda a diferença em todos os ângulos, do nome ao formato, o modelo foi globalmente agraciado com importantes prêmios internacionais de design, como o IF (World Design Guide) e o Good Design Award.

Mobília ou TV?

Vista pela perspectiva lateral, a The Serif tem um formato bem característico, que emula a letra “I” em caligrafia serifada – que inclusive, dá nome ao aparelho – e pode ser instalada em um suporte de chão removível em formato de cavalete, ou em cima de outro móvel, como um rack, buffet ou aparador. A parte superior da TV oferece uma superfície perfeita para abrigar plantas em vasos ou cachepots (claro, com o máximo de cuidado para não derramar água e danificar o aparelho), além de servir de base para apoiar diferentes itens decorativos e objetos pequenos.

Muito charme, ligada ou desligada

Desligada³, a The Serif mantém o charme único de um sofisticado objeto de decoração, já que, em vez de uma tela preta, exibe continuamente conteúdos que complementam o mood do espaço, deixando-o ainda mais bonito com o Modo Ambiente 4.0 – os próprios Bouroullec conceberam dois desses conteúdos exclusivos para o modelo, inspirados na beleza da natureza. Em pleno funcionamento, a The Serif possui uma conectividade ímpar, com Tap View4 e Air Play 2₅, facilitando as conexões, independentemente do sistema operacional do celular. Ela também oferece diversas funções já consagradas em outras TVs QLED 4K da Samsung, como 100% do volume de cor₆ e 10 anos de garantia contra o efeito burn in₇.

A The Serif tem preço sugerido de R$12.999 e está à venda na loja online da Samsung e na Fast Shop. Para conhecer mais sobre os modelos de TV da Samsung, acesse a Loja Online, e não perca as principais novidades da marca em Samsung Newsroom Brasil.

¹ Para ter acesso ao Art Store é necessário a inclusão de método de pagamento (cartão de crédito). Confira mais detalhes no site samsung.com.br

² Premio Compasso d’Oro ADI Award, Steelwood Chair, 2011

Designer of the Year Award for Now! Maison & Objet, Paris, 2011

Danish Design Award, Copenhagen, 2010

International Contemporary Furniture Fair (ICFF) Award for Outdoor Furniture, Vegetal Chair, 2009

Finn-Juhl Prize, Copenhagen, 2008

“Best of the Best” Red Dot Design Awards for the Worknest office and Facett collection, 2008, 2005 respectively

Designers of the Year, Salon du Meuble, 2002

New Designer Award, ICFF, New York, 1999

Grand Prix du Design, Paris, 1998

³ O modo ambiente mantém a TV em modo Stand-by, e as configurações de plano de fundo do Modo Ambiente 4.0 podem variar dependendo do local em que a TV está instalada, incluindo, entre outros, design da parede, padrões e/ou cores. É necessário utilizar o aplicativo SmartThings para tirar foto pelo celular. Todos os equipamentos precisam estar conectados na mesma rede e é necessário ter conexão de internet. O resultado da textura criada pelo Modo Ambiente pode variar de acordo com a resolução da câmera do seu celular. O Modo Ambiente incorpora a televisão à parede por meio da reprodução digital de sua textura, criando o efeito de “invisibilidade”. A função Modo Ambiente 3.0 e Modo Ambiente Foto diferem. Para mais informações, acesse samsung.com/br.

4 Disponível nas TVs 4K do portfólio 2020, ou seja, Crystal UHD, a nova 4K da Samsung, QLED 4 e 8K e The Frame. Na primeira configuração, será necessário autorizar o espelhamento do conteúdo; nos usos seguintes do recurso, não será mais preciso passar por esse processo de autorização. Compatível com os celulares Galaxy Z Flip and Fold, Galaxy S8 e superior, Galaxy Note 8 e superior, Galaxy A6+ e superior, Galaxy J8 e superior, Galaxy Tab S3 e superior, Galaxy Tab A 8.0 (2017 e superior) Galaxy Tab A 10.1 (2016 e superior) com sistema Android a partir da versão 8.1 e para o aplicativo SmartThings a partir da versão 1.7.47.

₅ O AirPlay2 é uma marca registrada da Apple Inc. ou de suas subsidiárias. Imagens meramente ilustrativas.

₆ O brilho máximo pode variar dependendo do modelo e do tamanho da TV.

₇ O Burn in ocorre quando imagens estáticas são reproduzidas em uma TV, em média por 2 horas, e eventualmente a TV absorve este conteúdo gerando manchas definitivas na tela. A garantia abrange os produtos utilizados em ambientes domésticos normais apenas para Burn-in não intencionais. A garantia de 10 anos contra Burn-in é elegível aos consumidores que tenham adquirido um dos produtos da TV Samsung QLED 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 oficialmente no Brasil. Os produtos e serviços anunciados podem ser descontinuados sem aviso prévio.