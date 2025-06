Razer Gold entra no segmento de consoles e já pode ser usado em compras de jogos de Playstation e Xbox

A espera acabou. Agora, também os jogadores de Playstation e Xbox podem aproveitar as vantagens do Razer Gold. O serviço de crédito unificado da Razer acaba de realizar uma nova adição à sua lista de mais de 42 mil títulos e já pode ser usado para a compra de jogos de duas das principais plataformas da atualidade. Os usuários também contam com opções de assinatura para o Xbox Live, Xbox Game Pass e Playstation Plus.

A novidade chega junto com uma promoção exclusiva. De hoje a 30/09, todos que adquirirem PINs de Playstation ou Xbox no Razer Gold receberão até 50% de gold back* para a próxima compra, com limite máximo de R$ 50. Para participar, basta ter uma conta Xbox ou Playstation registrada no Brasil e aplicar o código promocional “CONSOLENARAZERGOLD” na hora da compra no Razer Gold.

O Razer Silver, programa de fidelidade do Razer Gold, é outra vantagem estendida aos jogadores de Playstation e Xbox, que acumularão pontos a cada compra feita pelo Razer Gold e poderão usá-los para resgatar prêmios, descontos, recompensas digitais ou produtos Razer.

Diversas possibilidades

Além dos usuários de Playstation e Xbox, jogadores de Minecraft e de Roblox, fãs do Tinder e assinantes do EA Play já podem usar Razer Gold para fazer suas compras de PINs. Assim, o portfólio do crédito virtual unificado que já tinha mais de 42 mil jogos – como MLBB, PUBG Mobile, League of Legends e Valorant – e PINs de crédito para Steam ou Battle.net, da Blizzard, ficou ainda mais completo.

Mais informações sobre essa e outras promoções Razer Gold podem ser encontradas aqui

*A promoção só é válida enquanto durar o estoque.