A Samsung marca presença no MTV MIAW 2021 pela quarta edição consecutiva. O evento que este ano conta com 33 categorias para celebrar os ícones da geração atual, acontece na noite desta quinta-feira, 23 de setembro.

O prêmio da categoria Hitmaker Absurdo, que celebra o maior criador de hits do ano, será apresentado pela cantora Malía, integrante do time de influencers do #TeamGalaxy, e pelo ET da campanha da linha Samsung Galaxy A.

Malía ainda será entrevistada pela gatinha do quadro CatShow, que apresentará conteúdos criativos criados pelos usuários da Comunidade Samsung Members e introduzirá a categoria Hitmaker Absurdo.

Além disso, você também pode acompanhar a cobertura e os bastidores com conteúdos exclusivos do MTV MIAW 2021 nas redes sociais Twitter e Instagram da Samsung Brasil, que trará um desconto especial para comprar o Samsung Galaxy A22.

“Por mais um ano, a Samsung marca presença no MTV MIAW. O evento é sempre uma grande oportunidade de nos conectarmos com os jovens, além de celebrar as indicações dos representantes do #TeamGalaxy”, disse Sabrina Compatangelo, gerente de marketing da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

O MTV MIAW 2021 acontece na noite desta quinta-feira, a partir das 22h, com transmissão simultânea na MTV Brasil e na página oficial da MTV no Facebook. A Samsung Brasil faz a retransmissão do evento em sua página no Facebook.