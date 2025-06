TikTok lança campanha #EuTeEnsino para incentivar criadores a fazer vídeos no estilo “Faça Você Mesmo” e concorrer a prêmios

O TikTok se tornou o destino certo para quem quer vídeos divertidos e conteúdo educacional e tem também uma comunidade disposta a compartilhar informações no estilo “Faça Você Mesmo”, com dicas de artesanato, decoração, beleza, paisagismo, arte, receitas e muito mais. Para estimular ainda mais os criadores da comunidade, a plataforma lança a campanha #EuTeEnsino, que vai premiar os conteúdos de maior destaque no app.

Para participar da competição, de 25 de setembro a 15 de outubro, os usuários devem produzir vídeos criativos que ensinem o público algo sobre as temáticas DIY (Do It Yourself) e artesanato; casa e jardim; dicas para casa (limpeza, reciclagem, armazenamento, utilidades); diário e vlog (reforma, remodelação de cômodos da casa); cuidado e beleza; comida e drinks; e arte. Quem produzir de 7 a 10 vídeos concorrerá na categoria bronze. Já quem soltar ainda mais a criatividade e fizer entre 11 e 14 vídeos concorre na categoria prata. A categoria ouro é destinada àqueles que produzirem mais de 15 vídeos relacionados aos temas da campanha.

Os vídeos devem ser publicados com a hashtag #EuTeEnsino e para serem selecionados devem atender aos requisitos de consistência, boa seleção do tema, qualidade de imagem e bom engajamento – sendo este último o tópico com maior peso, afinal a maior missão da plataforma é divertir e alegrar a comunidade.

Os criadores que produzirem os melhores vídeos até o dia 15 de outubro, seguindo os critérios da campanha, serão selecionados pelo time do TikTok e podem concorrer a prêmios em dinheiro. Estão disponíveis, em cada categoria, 5 (medalha de ouro), 15 (prata) e 20 (bronze) vagas.

A revelação dos premiados campanha #EuTeEnsino irá acontecer no dia 29 de outubro, por meio de divulgação dentro do próprio app. A ação contará ainda com uma página exclusiva na plataforma, com informações sobre a competição.