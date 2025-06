Meu Futuro Digital lança programa para capacitar um milhão de jovens do ensino médio em tecnologia

A Organização Não Governamental (ONG) Meu Futuro Digital anunciou o lançamento do 1M EM TECH, um programa que visa capacitar um milhão de jovens do ensino médio em tecnologia e incentivar outros a seguirem carreiras em tecnologia.

As parcerias do programa incluem a Avanade, consultoria de inovação digital líder no ecossistema Microsoft; Fundação IMED, instituição com o objetivo de fomentar o desenvolvimento humano, econômico e social por meio da educação; REF+, segunda maior agência de comunicação independente do país; e Embaixadores da Educação, ONG comprometida em gerar transformação e ajudar a construir uma sociedade melhor.

O programa executado em fases, teve início com o projeto piloto #OTechTaOn, que formará 300 alunos(as) do ensino médio de escolas públicas que desejam conhecer um pouco mais sobre carreiras em tecnologia da informação (TI). Como parte do compromisso do programa, para melhorar a diversidade de gênero na indústria, metade das 300 vagas são dedicadas às estudantes do sexo feminino.

O projeto, realizado virtualmente e totalmente subsidiado, está equipando estudantes participantes com habilidades digitais relevantes por meio de duas jornadas – Despertar e Preparar: