Twitter lança recurso que viabiliza apoio financeiro a perfis de pessoas e organizações diretamente na plataforma, via PicPay

Com o objetivo de facilitar o apoio das pessoas na plataforma a perfis com os quais elas queiram colaborar financeiramente, o Twitter passa a disponibilizar a partir de hoje (23), em todo o mundo, as chamadas Bonificações, uma maneira simples de envio de dinheiro para pessoas e organizações a partir de um botão disponível na página de perfil dos destinatários. A funcionalidade, testada desde maio com um grupo de contas dos EUA, agora poderá ser utilizada no Brasil via PicPay, maior aplicativo de pagamentos do País.

Será possível saber que uma conta ativou as Bonificações com a visualização deste íconeao lado do botão Seguir na página do perfil. Ao tocar no ícone, aparecerá uma lista de serviços ou plataformas de pagamento que a conta ativou para que o doador possa selecionar o que preferir – no caso do Brasil, será possível utilizar o recurso ao informar o nome de usuário do PicPay. Depois de tocar no serviço escolhido, a pessoa será direcionada ao aplicativo selecionado para realizar o pagamento. Para ativar a funcionalidade, basta clicar em “Editar perfil” na página de perfil, tocar na opção “Bonificações” e escolher o serviço de pagamento disponível na região. O Twitter não recebe nenhuma porcentagem das transações. Esta também é uma forma de os perfis que iniciam e enriquecem as mais diversas conversas que acontecem todos os dias no Twitter serem recompensados por isso diretamente pela sua audiência na plataforma. As pessoas já costumavam colocar links para perfis de pagamento em suas bios e Tweets na plataforma, por exemplo. Esse processo se torna mais fácil com as Bonificações, já que o recurso oferece um ponto fixo na página de perfil para vinculação da conta respectiva no PicPay – ou em outras plataformas globalmente. É necessário ter no mínimo 18 anos para receber ou enviar qualquer quantia.

As Bonificações estarão disponíveis primeiro no aplicativo do Twitter para iOS e, nas próximas semanas, serão habilitadas para Android. Para utilizar o novo recurso no Brasil, tanto quem oferece a bonificação quanto quem recebe precisam ter conta no PicPay.