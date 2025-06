Notebooks Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 oferecem experiência premium ao usuário

Atender às mais diversas rotinas com liberdade e mobilidade, garantindo uma experiência premium ao usuário e conectividade ilimitada com o Ecossistema Galaxy. Esse é o objetivo dos notebooks Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360, recém-lançados no Brasil, que oferecem um design leve e ultrafino. Os dispositivos têm 11,7 mm e 11,5 mm de espessura, respectivamente, e pesam cerca de 1kg¹, o que facilita o armazenamento e transporte. Essa é uma característica de grande importância para usuários que buscam por flexibilidade e dinamismo sem abrir mão da modernidade atrelada à alta performance.

Os notebooks vêm com bateria de longa duração², permitindo que o usuário se mantenha conectado por muito mais tempo sem se preocupar em estar próximo a uma tomada. Além disso, os modelos possibilitam o carregamento rápido de 65W³, usando apenas um adaptador USB Tipo-C.

Os dois modelos oferecem maior desempenho por conta dos processadores Intel® Core™ i7 da 11ª geração e gráficos Intel® Iris® Xe. Além disso, as telas AMOLED oferecem uma melhor experiência de uso por meio de cores mais vivas, contrastes bem definidos e maior nitidez da imagem.

O notebook Galaxy Book Pro 360 vem acompanhado da S Pen, uma caneta que oferece maior precisão para profissionais das áreas de design e criação, além de melhorar a experiência de escrita dos usuários. Ela também pode ser facilmente utilizada no Clip Studio Paint⁴, programa voltado para a criação de animações e ilustrações que já vem instalado no dispositivo, e no Adobe Photoshop, caso o usuário queira instalar. O Galaxy Book Pro 360 também oferece o modo tablet, que pode ser acionado para assistir filmes e séries com maior conforto.

No caso do Galaxy Book Pro, o aparelho entrega uma elevada experiência visual, bastante importante para estudos, jogos e chamadas de vídeo. O notebook tem baixa emissão de luz azul, que impacta na qualidade do sono e no cansaço da vista. Ambos os dispositivos também contam com um microfone com mecanismo de cancelamento de ruídos e o aplicativo Quick Share⁵, para compartilhamento rápido de arquivos.

A conectividade oferecida por pelos notebooks Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro360 é apoiada por um ecossistema com diferentes dispositivos e serviços, que se conectam para aumentar sua produtividade, criatividade e entretenimento. Com isso, é possível: se conectar com redes Wi-Fi 6E Ready⁶ para navegações mais rápidas; ativar a segunda tela⁷ para a exibição da imagem no Galaxy Tab S7, que possibilita os modos Duplicar e Estender; e a integração Link com Windows e Seu Telefone⁸, que permite acesso a diversos conteúdos do smartphone Android por meio do próprio notebook.

Disponível na cor Mystic Silver com tela de 15 polegadas, o Galaxy Book Pro tem preço sugerido de R$ 11.499. Já o Galaxy Book Pro 360 está disponível na cor Mystic Navy com tela de 13,3 polegadas e tem preço sugerido de R$ 10.999. Ambos os dispositivos podem ser encontrados nas lojas online e físicas da Samsung e em redes varejistas.

Especificações do Galaxy Book Pro 360

Dimensões⁹ 302.5 x 202.0 x 11.5 mm Peso¹⁰ 1.04kg OS Windows 10 Home Tela 13.3 polegadas Super AMOLED, FHD ​(1920 x 1080)​ CPU​ Processador Intel® Core™ i7 de 11ª geração Gráfico Gráficos Intel® Iris® Xe Conectividade¹¹ Wi-Fi 6E Ready¹², Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 Bluetooth v5.1 Cor Mystic Navy Memória 16 GB (LPDDR4x) Armazenamento 512 GB (NVMe SSD) Câmera / microfone 720p HD / Dual Array Mic Áudio Fornecido por AKG, Dolby Atmos® Teclado¹³ Retro iluminado S Pen¹⁴​ Na caixa – S Pen sem bluetooth Bateria¹⁵ 63Wh (Padrão) Adaptador 65W USB Type-C Fast Charger Autenticação Impressão digital na tecla liga / desliga Portas¹⁶ Thunderbolt™ 4 (1), USB Type-C (2), 3.5pi Fone de Ouvido/Microfone, MicroSD

Especificações do Galaxy Book Pro

Dimensões¹⁷ 355.4 x 225.8 x 11.7 mm Peso¹⁸ 1.05kg S.O. Windows 10 Home Tela 15.6 polegadas AMOLED, FHD ​(1920 x 1080) CPU​ Processador Intel® Core™ i7 de 11ª geração Gráfico Gráficos Intel® Iris® Xe Conectividade Wi-Fi 6E Ready¹¹, Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2, Bluetooth v5.1 Cor​ Mystic Silver ​ Memória¹⁹ 16 GB (LPDDR4x) Armazenamento 1TB²⁰ (SSD NVMe) Câmera / microfone 720p HD / Dual Array Mic Áudio Fornecido por AKG, Dolby Atmos® Teclado¹² Retro iluminado Bateria¹⁴​ 68Wh​ (Padrão) Adaptador 65W USB Tipo-C Super-Fast Charger​ Autenticação Impressão digital na tecla liga / desliga Portas¹⁵ Thunderbolt™ 4 (1), USB Type-C (1), USB 3.2 (1), HDMI (1), 3.5pi Fone de Ouvido/Microfone, MicroSD

* Todas as funcionalidades, recursos, especificações e outras informações do produto fornecidas neste documento, incluindo, mas não se limitando a, benefícios, design, preços, componentes, desempenho, disponibilidade e recursos do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

¹ O peso pode variar de acordo com a composição do dispositivo.

² A vida útil da bateria varia de acordo com o ambiente de rede, recursos e aplicativos usados, frequência de chamadas e mensagens, número de vezes que a bateria é carregada e outros fatores.

³ A velocidade de carregamento real também pode variar dependendo do uso real, condições de carga e outros fatores. O uso de itens de terceiros pode causar danos à conexão do carregador sem fio Duo, ou uma diminuição na velocidade de carregamento.

⁴ O Clip Studio Paint está disponível para usuários do Galaxy Book Pro 360 gratuitamente por um período limitado. A oferta pode variar de acordo com o mercado.

⁶ A disponibilidade de Wi-Fi 6E varia de acordo com vários fatores. É necessário um roteador de rede sem fio Wi-Fi 6E vendido separadamente.

⁷ Compatível com Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7 FE. A disponibilidade pode variar de acordo com o mercado.

⁸ Os usuários devem vincular seus telefones celulares a seus PCs com Windows por meio de Link com Windows em seus telefones e o aplicativo Seu Telefone em seus PCs, seguir os prompts de configuração, incluindo o login na mesma conta da Microsoft. Requer um telefone Android 7.0+ e a atualização mais recente do Windows 10 no PC. Alguns aplicativos móveis podem restringir o conteúdo a ser compartilhado em outras telas ou podem exigir uma tela de toque para poder interagir com eles. O recurso de aplicativos requer que o telefone Android e o PC estejam conectados à mesma rede Wi-Fi. A experiência de vários aplicativos do seu telefone requer dispositivos Samsung Galaxy compatíveis com Android 11 e atualização do Windows 10 de maio de 2020 ou posterior. Dispositivos compatíveis com o recurso Apps. As chamadas requerem uma versão mínima do software para PC da atualização do Windows 10 de maio de 2019 ou superior. Requer Windows 10 PC compatível com rádio Bluetooth. Requer dispositivos Android versão 7.0 e superior com pelo menos 1 GB de RAM e a atualização mais recente para Windows.

⁹ A precisão dos números pode variar dependendo das medidas usadas. A altura varia dependendo do processo de fabricação.

¹⁰ Os pesos variam dependendo do processo de fabricação.

¹¹ A velocidade real pode variar dependendo do mercado, operadora e ambiente do usuário.

¹² A disponibilidade de Wi-Fi 6E varia de acordo com vários fatores. É necessário um roteador de rede sem fio Wi-Fi 6E vendido separadamente.

¹³ O layout do teclado pode variar de acordo com o mercado.

¹⁴ Bluetooth não está disponível para S Pen.

¹⁵ Valor típico testado em condições de laboratório terceirizado. O valor típico é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras de bateria testadas sob o padrão IEC 61960. A vida útil real da bateria pode variar dependendo do ambiente de rede, padrões de uso e outros fatores.

¹⁶ A velocidade real do USB pode variar dependendo do ambiente do usuário.

¹⁷ A precisão dos números pode variar dependendo das medidas usadas. A altura varia dependendo do processo de fabricação.

¹⁸ Os pesos variam dependendo do processo de fabricação.

¹⁹ A memória disponível ao usuário é menor que a memória total, devido ao armazenamento do sistema operacional e do software utilizado para operar os recursos do dispositivo.

²⁰ O espaço de armazenamento pode ser expandido até 2TB (vendido separadamente) com slot de armazenamento adicional.