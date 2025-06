Magic: The Gathering lança versão física da nova coleção Innistrad: Caçada à Meia-Noite

A partir de hoje, 24/09, os jogadores de Magic: The Gathering podem se divertir e desafiar seus amigos com a versão física da nova coleção Innistrad: Caçada à Meia-Noite, à venda nas lojas Wizards Play Network (WPN) e canais parceiros. Os decks e boosters da expansão de terror permitem aos fãs do principal trading card game do mundo mergulhar de cabeça em um plano cheio de criaturas assustadoras, novas mecânicas, como as alterações entre dia e noite, e cards com artes exclusivas. O vídeo da coleção Innistrad: Caçada à Meia-Noite pode ser visto no canal do MTG no YouTube.

Para desfrutar de todas as novidades de Innistrad: Caçada à Meia-Noite, os jogadores podem adquirir bundles (que contêm 8 Set Boosters, 20 terrenos metalizados, 20 terrenos não-metalizados, 1 card promocional metalizado e 1 marcador de vida spindown gigante que brilha no escuro), decks Commander (com 100 cards e prontos para duelar) e boosters tipo Set, Collector e Draft.

Também é possível adquirir os pacotes de pré-lançamento, que incluem seis Draft Boosters para abrir e construir um deck selado, além de um contador de vida spindown, um card promocional metalizado e uma caixa para organizar tudo.

SpellTable

Jogadores a fim de se divertir com a versão física de MTG mantendo o distanciamento social imposto pela pandemia de covid-19 podem reunir os amigos por meio do SpellTable , plataforma on-line em que é possível jogar Magic: The Gathering com cards físicos em transmissões ao vivo pela câmera do celular ou computador.

O SpellTable conta com uma tecnologia que identifica e lê os cards imediatamente após o clique do jogador, a partir de um banco de dados com mais de 17 mil cards de MTG. Desta forma, diversas mecânicas do jogo são marcadas, como pontos de vida de todos os jogadores da partida, dano de comandante e a contagem dos turnos. Existe, inclusive, um relógio digital para manter o ritmo das partidas.