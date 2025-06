Como fazer transações pela 99Pay usando somente o WhatsApp

A partir de agora, é possível operar a carteira digital da 99, a 99Pay, pelo WhatsApp. O aplicativo de mensagem funciona como um assistente da carteira. A solução desenvolvida exclusivamente por meio de uma parceria entre a DiDi Labs – laboratório de inovação da Didi Chuxing, dona da 99 – e o Facebook, permite ao usuário fazer pagamentos, verificar saldo e transferências via aplicativo de mensagens, sem ter que abrir o app da 99.

Para utilizar, basta adicionar o número oficial da 99Pay (61 3550-8938) aos seus contatos e enviar uma mensagem pelo WhatsApp com a palavra “Menu”. O Assistente Virtual responderá com o link dos Termos e Condições , que precisa ser aceito pelo usuário, para que as funcionalidades sejam liberadas. Depois, é só escolher dentre as opções de consulta de saldo, transferência ou pagamento de boletos.

Para os novos usuários é preciso fazer um cadastro na carteira digital por meio do aplicativo da 99, que possui no canto inferior direito um ícone que direciona para a 99Pay e, nesta aba, há um formulário onde devem ser inseridos dados pessoais em “Cadastre-se aqui”. Para ser elegível a essa nova funcionalidade, o usuário também precisa ter um saldo de pelo menos 10 reais na 99Pay, também carregado pelo app.

Segurança nas transações

As operações da 99Pay via WhatsApp contam com diversas camadas de segurança de ambas as empresas, do começo ao fim. Todo o processo apresenta soluções tecnológicas com criptografia de mensagens e medidas de segurança que são constantemente aperfeiçoadas pela Didi Labs, um dos maiores laboratórios de tecnologia e inovação do mundo.

Ao utilizar a 99Pay via WhatsApp, todos os dados coletados são protegidos e tratados de acordo com a política de privacidade tanto do Facebook como da 99. Para garantir ainda mais segurança aos dados, é importante que o usuário não compartilhe senhas e mantenha o processo de validação em duas etapas no WhatsApp. Em caso de perda, roubo do celular ou qualquer outro incidente que possa comprometer a segurança, o usuário deve comunicar a 99 imediatamente para que seja feito o bloqueio da sua conta 99Pay e de passageiro. A notificação deve ser feita pela “Central de Ajuda” do aplicativo ou por telefone no número 0300 3132 421.

A 99Pay é uma carteira digital criada com o objetivo de promover facilidades para transações financeiras do dia a dia e ampliar o acesso à economia digital. Por esse motivo, a 99Pay não transaciona altos valores, e estabelece um limite de R﹩5.000,00 para o saldo que pode ser mantido bem como para o volume transacionado permitido na plataforma. Os usuários devem ficar atentos aos limites de cada operação dentro da carteira, de maneira a evitar bloqueios.

As informações são disponibilizadas ao usuário no momento do aceite dos Termos e Uso do serviço, e também podem ser encontradas no site oficial da 99Pay: https://99app.com/99pay/limites/ . Qualquer centavo adicional pode resultar em bloqueios temporários com perda de lucratividade e benefícios. O desbloqueio será feito após apresentação de documentação solicitada e identificação do usuário.

No ecossistema completo da 99, nas cidades onde 99Pay, 99Food e 99Pop operam juntos, cada real utilizado na plataforma passa a valer em média R﹩ 1,45, ou seja, uma valorização de 45%. Isto porque a eficiência da 99 se mostra mais completa e possibilita benefícios reais como incentivos, cashback, promoções e descontos, com o objetivo de promover acesso e também gerar demanda para a manutenção de uma plataforma/marketplace equilibrada. A FGV fez a pesquisa em 4 meses, analisando milhões de dados referentes a fevereiro de 2021.