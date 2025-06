LEGO® Star Wars™ Battles é lançado com exclusividade ao Apple Arcade

Warner Bros. Games, The LEGO Group e Lucasfilm Games anunciaram que LEGO® Star Wars ™ Battles, o mais novo jogo de estratégia de ação, chega hoje com exclusividade ao Apple Arcade, popular serviço de assinatura de jogos da Apple, que oferece acesso ilimitado – sem anúncios ou compras no aplicativo. O jogo reúne personagens, veículos e locais icônicos de LEGO® Star Wars™ com batalhas multijogador um contra um em tempo real.

Desenvolvido pela TT Games Brighton e publicado pela Warner Bros. Games, LEGO® Star Wars ™ Battles permite que os jogadores misturem e combinem personagens e veículos através da galáxia Star Wars para criar esquadrões imparáveis. A estratégia é necessária para implantar tropas e construir torres de LEGO no campo de batalha, ao mesmo tempo em que tentam destruir a base de seu oponente. Os jogadores irão dominar os dois lados da Força com exércitos do lado da luz e do lado negro, cada um com seu próprio estilo de jogo.

Apresentando personagens e locais de todas as eras de Star Wars, incluindo Star Wars™: A Guerra dos Clones™ e Rogue One™: Uma História Star Wars™, os jogadores podem reunir heróis e vilões icônicos, como Luke Skywalker™, Rey™, Obi-Wan Kenobi™, Boba Fett™ e Darth Vader™, junto a personagens, como porgs, stormtroopers, dróides de batalha e uma variedade de veículos que vão de AT-ATs aos TIE Bombers e até mesmo ao Millennium Falcon. Conforme os jogadores progridem e sobem de nível, é possível desbloquear diferentes arenas baseadas em locais conhecidos de Star Wars, incluindo Scarif, Naboo, Hoth, Endor, Geonosis e muito mais.

Jogável no iPhone, iPad, Mac e Apple TV, o título estará disponível de forma exclusiva no Apple Arcade por uma pequena assinatura mensal de R﹩ 9,90, com um mês gratuidade. O Apple Arcade também faz parte dos planos mensais da Apple One : Individual (R﹩ 26,50) e Família (R﹩ 37,90), com um mês de avaliação gratuita*.

