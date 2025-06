Galaxy Watch4: Cinco características que você precisa conhecer

A Samsung inova mais uma vez com a linha Galaxy Watch4, que oferece smartwatches de ponta cheios de estilo e funcionalidades. Seja na forma esportiva do Watch4, ou na elegante e sofisticada do Watch4 Classic, este é o primeiro dispositivo da categoria a oferecer o cálculo da composição corporal por bioimpedância diretamente do pulso, além do novo sistema operacional Wear OS™* Powered by Samsung, que torna a integração com o ecossistema Galaxy ainda mais fácil.

Confira abaixo detalhes de algumas das principais características da linha Galaxy Watch4 que você precisa conhecer.

CENTRAL DE SAÚDE

O Galaxy Watch4 é O relógio que cuida de você. De design menor e mais compacto, ele é equipado com o sensor BioActive da Samsung, que utiliza um único chip para operar com precisão três poderosos sensores de saúde: eletrocardiograma (ECG), pressão arterial e a exclusiva função de Análise da composição corporal por Bioimpedância.

Com estas informações, os usuários podem monitorar sua pressão arterial1 2, detectar um batimento cardíaco irregular3 2 e medir o nível de oxigenação sanguínea4 e, pela primeira vez, calcular a própria composição corporal5.

Graças ao inovador sensor BioActive6 da Samsung, o Galaxy Watch4 é o primeiro smartwatch do mercado a realizar análise de composição corporal por impedância bioelétrica, que oferece dados detalhados sobre o corpo do usuário.

Imagem meramente ilustrativa

Colocando dois dedos ao lado do Watch4, o usuário recebe, em cerca de 15 segundos, 2.400 medições, que incluem massa de músculo esquelético, taxa metabólica basal, água corporal e porcentagem de gordura corporal. Essa função fornece uma maior compreensão da própria saúde e forma física.

O Galaxy Watch4 também oferece um rico e detalhado sistema de monitoramento do sono, que, em conjunto com o smartphone, permite detectar sons dos roncos e medir o nível da oxigenação do sangue durante o sono. Isso permite classificar a qualidade do sono do usuário com riqueza, para que ele possa aprender padrões e obter um melhor descanso.

SISTEMA OPERACIONAL RENOVADO

A linha Galaxy Watch4 também é a primeira geração de smartwatches a utilizar o sistema Wear OS™* Powered by Samsung. Esta plataforma, construída pela Samsung e pelo Google, leva a experiência do smartwatch a um novo patamar, permitindo que o usuário tire o melhor proveito dos Google apps, como o Google Maps, além de serviços do ecossistema Galaxy, como o Samsung Pay7, SmartThings e Bixby8.

Além disso, a linha Watch4 é ainda mais integrada com a plataforma Galaxy graças ao novo One UI Watch da Samsung e ao sistema operacional Wear.

Com o One UI Watch, aplicativos compatíveis são instalados automaticamente em seu relógio quando baixados em seu smartphone9, e suas configurações importantes – como horário de não perturbe e chamadas bloqueadas – são sincronizadas instantaneamente.

Imagem meramente ilustrativa

10 VEZES MAIS RÁPIDO

A série Galaxy Watch4 apresenta o primeiro processador de 5nm em um Galaxy Watch – com CPU 20% mais rápida e 50% mais RAM, e uma GPU 10 vezes mais rápida do que a geração anterior. Isso significa que a rolagem e as múltiplas tarefas na série Galaxy Watch4 são suaves e sem esforço.

A resolução da tela também foi ampliada para até 450 x 450 pixels10, permitindo visuais mais nítidos e distintos.

DESIGN E DURABILIDADE

De design simples, mas marcante, o Watch4 possui um anel de Armor Aluminum, uma nova liga de metal mais resistente, que oferece mais durabilidade e resistência.

Ele também conta com diversas opções de pulseiras, o que permite que um mesmo Galaxy Watch4 combine com diversas peças de roupas, looks, e estilos diferentes.

BATERIA DE LONGA DURAÇÃO

Com tantos recursos e funções, é preciso uma bateria poderosa e confiável para que o smartwatch funcione por longos períodos. A Samsung sabe disso e providenciou à linha Galaxy Watch4 uma bateria de até 40 horas11 de duração. Isso é mais do que o suficiente para um dia inteiro de uso e, caso você esteja com pressa, 30 minutos de carregamento fornecem até 10 horas de bateria.

Imagem meramente ilustrativa

A disponibilidade do Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic no mercado brasileiro será comunicada em breve.

Para obter mais informações sobre o Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 visite www.samsungmobilepress.com, https://news.samsung.com/br/galaxy ou https://www.samsung.com/br/.

* O sistema operacional Wear Powered by Samsung funciona com telefones que executam a versão do Sistema Operacional Android 6.0 ou superior e com memória RAM de 1.5GB ou acima (exceto a edição Go e telefones sem Google Play Store). Os recursos com habilitação podem variar entre plataformas e países, com compatibilidade sujeita a alterações.

1 O recurso de pressão arterial está disponível apenas em mercados selecionados. Para garantir a precisão, os usuários devem calibrar seu dispositivo a cada quatro semanas com um medidor de pressão arterial tradicional. O aplicativo BP não consegue diagnosticar hipertensão, outras condições ou verificar se há sinais de ataque cardíaco. Este aplicativo só pode ser usado para medir a partir de 22 anos. Não se destina a substituir os métodos tradicionais de diagnóstico ou tratamento por um profissional de saúde qualificado. Registrado pela ANVISA sob o número SAMSUNG HEALTH MONITOR – BP APP: 81549259004

2 Requer o Samsung Galaxy Smartphone com Android 7 ou posterior e o aplicativo Samsung Health Monitor, que está disponível apenas na loja de aplicativos Samsung Galaxy. Devido às restrições do país na obtenção de aprovação/registro como um dispositivo médico, o aplicativo Samsung Health Monitor funciona apenas em relógios e smartphones adquiridos nos países onde o serviço está disponível atualmente.

3 O recurso ECG está disponível apenas em mercados selecionados. O aplicativo ECG não se destina a substituir os métodos tradicionais de diagnóstico ou tratamento. O aplicativo ECG não se destina a usuários com arritmias conhecidas que não sejam fibrilação atrial ou usuários com menos de 22 anos de idade. Os usuários não devem interpretar ou tomar medidas clínicas com base na saída do dispositivo sem consultar um profissional de saúde qualificado. Registrado pela ANVISA sob o número SAMSUNG HEALTH MONITOR – ECG APP: 81549259006

4 O recurso oxigenação sanguínea (SpO2) não se destina ao uso no diagnóstico de doenças ou outras condições, ou na cura, mitigação, tratamento ou prevenção de doenças. Destinado apenas para fins de bem-estar geral e preparação física. A disponibilidade desse recurso pode variar de acordo com o mercado.

5 Destinado apenas para fins de bem-estar geral e preparação física. Não se destina ao uso em detecção, diagnóstico ou tratamento de qualquer condição médica ou doença. As medições são apenas para referência pessoal do usuário.

6 Destinado apenas para fins de bem-estar geral e preparação física. Não se destina ao uso em detecção, diagnóstico ou tratamento de qualquer condição médica ou doença. As medições são apenas para referência pessoal do usuário. Consulte um médico para maiores informações. Os resultados da medição podem não ser precisos se você tiver menos de 20 anos. NÃO meça sua composição corporal se você tiver um implante de marca-passo ou outros dispositivos médicos implantados. NÃO meça sua composição corporal se estiver grávida.

7 O Samsung Pay é compatível com a maioria dos terminais de pagamento, permitindo que os usuários paguem com o Galaxy A22 em qualquer lugar que aceite pagamentos por aproximação (NFC). Verifique smartphones e cartões compatíveis, bem como mais detalhes em: http://www.samsung.com.br/samsungpay/#conheca.

8 A disponibilidade do serviço, recursos e provedores de conteúdo do Bixby pode variar conforme o país ou o idioma e reconhece alguns sotaques ou dialetos. É necessário ter acesso a dados móveis ou Wi-Fi para usar totalmente os recursos do Bixby. A interface de usuário pode mudar e diferir conforme o dispositivo; a disponibilidade de recursos e provedores de conteúdo do Bixby Vision. Todas as informações, conteúdos, imagens ou resultados de testes aqui contidos são fornecidos por terceiros e podem não ser precisos ou refletir as informações mais atualizadas.

9 Limitado a aplicativos compatíveis com o relógio baixados da Google Play Store. Disponível após conectar seu relógio a um smartphone. Requer a versão mais recente da Google Play Store em seu dispositivo conectado.

10 Baseado em 44 mm do Galaxy Watch4 e 46 mm do Galaxy Watch4 Classic; irá variar de acordo com o modelo e o tamanho.

11 A vida útil real da bateria pode variar e depender das condições de uso, como configurações de funções, tipo de arquivo de reprodução e intensidade do sinal Bluetooth.