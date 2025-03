Avast mira em proteger a liberdade digital para todos

A Avast (LSE: AVST), líder global em privacidade e segurança digital, revela a sua nova identidade de marca e seu propósito estendido visando proteger a liberdade digital para todos os cidadãos online. A Avast está empenhada em promover os direitos digitais, especialmente na área crítica de privacidade, com uma nova estratégia de liberdade digital que inclui o engajamento de formuladores de políticas, atividades filantrópicas e inovação. O novo visual e tom da marca refletem os propósitos mais amplos da Avast: uma abordagem nova e inovadora para uma proteção digital total com o Avast One e uma chamada para ação, de forma que as pessoas reiniciem o seu relacionamento com a internet e usufruam de uma melhor experiência online.

Em um mundo transformado pela pandemia, a Avast identificou como os danos do ambiente online foram além dos problemas de segurança e agora incluem ameaças graves à privacidade e à identidade das pessoas. Uma pesquisa* publicada pela Avast, com base em seu Relatório de Cidadania Digital descobriu que, enquanto seis em cada dez pessoas no mundo reconheceram a importância crescente da internet durante a pandemia, as preocupações com a segurança e a privacidade impediram 78% das pessoas no Brasil de fazer algo no ambiente online; mulheres (82% contra 74% dos homens) e pessoas com idade entre 18 e 24 (72%) representam os grupos demográficos mais preocupados.

Ondrej Vlcek, CEO da Avast, destaca: “O mundo digital chegou a uma encruzilhada. Mais de 4,8 bilhões de pessoas estão online hoje – o que representa mais da metade da população mundial -, e garantir que as pessoas tenham a capacidade de acessar uma internet segura e protegida é cada vez mais um direito digital fundamental. Não é suficiente simplesmente confiar que os provedores online sempre tenham os nossos maiores interesses em mente. As pessoas estão buscando ajuda para lidar com a desigualdade em seu relacionamento com a internet e para proteger sua segurança, e privacidade. Como uma empresa de proteção digital, acreditamos que podemos fazer mais para melhorar a segurança online e nos defender contra a vigilância encoberta por meio de rastreamento e monitoramento indesejados. Portanto, a Avast está empenhada em lutar pela liberdade digital e proteger a privacidade dos cidadãos digitais no atual universo online e daqueles que se juntarão a nós no futuro”.

Como parte da nova estratégia orientada para o propósito da companhia, a Avast anuncia:

O Avast One, um novo serviço de proteção digital: a Avast foi pioneira em antivírus gratuito há 20 anos e está comprometida em fornecer os melhores produtos de proteção gratuita a todos os seus usuários. Este novo e principal produto da Avast combina a tecnologia antivírus premiada da empresa com um firewall e recurso de atualização de software, para proteger as pessoas contra o uso de software desatualizado e contra ataques à cadeia de suprimentos. Também oferece ampla proteção de privacidade na forma de uma rede privada virtual (VPN), para uso de navegação regular e proteção de identidade por meio do nosso serviço de monitoramento de violação de dados. Tudo de graça com a versão Avast One Essential.

O novo programa da Avast Foundation: a fundação de caridade da companhia está comemorando seu primeiro ano com o lançamento de um novo programa, o qual aborda questões de liberdade digital e apoia pessoas vulneráveis. Com base anterior de uma década de filantropia, a Fundação Avast está focada em possibilitar um futuro digital mais justo e inclusivo, no qual todos tenham acesso às ferramentas e oportunidades para atingir o seu pleno potencial.

Apoio na formulação de políticas de tecnologias de segurança e privacidade: A Avast acredita que para proteger a privacidade das pessoas é preciso ir além da inovação de produtos, e que a companhia tem um papel de ajudar a formular a política de adoção e uso de tecnologia. A Avast defende a liberdade digital com as partes políticas e entidades interessadas ao redor do mundo, servindo como um recurso. A Avast se envolve proativamente em conversas sobre tópicos críticos, como vigilância online, privacidade, inteligência artificial e tecnologias de criptografia para educar e garantir políticas que colocam as pessoas em primeiro lugar.

Os cidadãos digitais estão percebendo os problemas da internet

O Relatório de Cidadania Digital da Avast revela que para 43% das pessoas no Brasil a internet tornou a pandemia mais suportável, permitindo contato social, novas experiências, acesso a serviços importantes e tornou-se uma fonte de inspiração. No Brasil, 51% usaram a internet para manter contato com os seus entes queridos, com 21% dos entrevistados dizendo que usaram a videochamada pela primeira vez na vida. Para 46% dos usuários brasileiros, a internet os capacitou a experimentar e aprender coisas novas.

No entanto, o relatório também mostra que as pessoas se entretêm na internet, mas se preocupam com a sua segurança e privacidade. E isso confirma o que os clientes disseram à Avast: que é simplesmente o preço que têm que pagar por usá-la. A maioria dos usuários digitais no Brasil (89%) afirma que a proteção de seus dados é muito importante para eles, no entanto, menos da metade (48%) dos brasileiros afirma ter forte confiança nas leis de proteção de dados.

A incerteza sobre a segurança e a privacidade também pode inibir as pessoas no ambiente digital, com muitos decidindo contra certas atividades online, por exemplo, 29% dos brasileiros optaram por não se registrar em certas contas online que requerem dados pessoais, cerca de três em cada dez (29%) dos entrevistados no país disseram não usar banco online e 31% se abstiveram de usar Wi-Fi público .

Avast One: proteção superior para a vida digital de hoje

O Avast One oferece aos cidadãos digitais uma solução única para questões de segurança, privacidade, identidade e desempenho no universo online, mantendo as pessoas e os seus dados seguros, e os seus dispositivos funcionando sem problemas. Com recursos de personalização integrados, o Avast One se ajusta às necessidades individuais das pessoas e de seus familiares.

Com a oferta gratuita do Avast One Essential, os usuários obtêm proteção contra ameaças cibernéticas, como ransomware, spyware e ataques de phishing; além de segurança de conexões contra entradas maliciosas por meio de seu firewall; e uma generosa concessão de VPN de 5 GB por semana, o que é altamente competitivo. Dadas as preocupações razoáveis que as pessoas têm sobre Wi-Fi público, o uso de uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar os usuários a manter as suas informações pessoais seguras, enquanto estão conectados.

Os produtos pagos Avast One Individual e Avast One Family contemplam recursos adicionais, incluindo proteção contra spoofing de protocolo de resolução de endereço (ARP, Address Resolution Protocol), sequestro de DNS e ataques de espionagem de webcam. Eles também oferecem monitoramento de violação de dados, para permitir que as pessoas e os seus familiares vejam se as senhas de suas contas online foram expostas e forneçam serviços VPN ilimitados. Os usuários do Avast One também podem melhorar significativamente o desempenho do seu PC com um Disk Cleaner, que permite aos usuários encontrar e limpar arquivos inúteis e redundantes para que mantenham o seu dispositivo limpo.

O Avast One está disponível hoje nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália e será lançado em breve nos mercados que não tem o inglês como idioma.

* A pesquisa da Avast sobre tendências de Cidadania Digital Global entre 16.147 usuários online de 17 países ao redor do mundo foi conduzida pelo YouGov e a Forsa. A Avast encomendou a pesquisa para o instituto de pesquisa YouGov, que a conduziu de 15 a 27 de junho na Argentina, Austrália, Brasil, República Tcheca, França, Índia, Japão, México, Nova Zelândia, Rússia, Eslováquia, Espanha, Reino Unido e nos Estados Unidos, e para o instituto de pesquisa Forsa na Áustria, Alemanha e Suíça (somente para a população de língua alemã). A pesquisa foi realizada como uma pesquisa representativa entre mais de 1.000 pessoas em cada região, com exceção da Áustria e da Suíça, onde a Forsa entrevistou mais de 500 pessoas em cada localidade. Os pontos de dados globais deste relatório cobrem resultados de todas as regiões, exceto pontos de dados que mostram resultados por grupos de idade ou sexo, onde os resultados dos mercados de língua alemã são excluídos.