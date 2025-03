Wave: nova forma de iniciar conversas particulares no Clubhouse

Focado em ajudar as pessoas a estabelecer e manter relacionamentos significativos e a se sentirem mais conectadas e menos sozinhas, o Clubhouse acaba de lançar: o Wave to talk, uma nova forma de iniciar conversas particulares na plataforma. O recurso chega para tornar a conexão entre amigos ainda mais fácil na plataforma de áudio. Para utilizá-lo, o usuário tanto de iOS quanto de Android precisa atualizar o aplicativo.

Com o novo recurso os usuários poderão acenar para seus amigos que estiverem online no Clubhouse, clicando no ícone do Wave, e iniciar uma conversa casual. Basta o amigo e seguidor estar online na plataforma e aceitar a notificação para automaticamente abrir uma sala particular entre eles. Se a ideia for abrir uma única conversa com vários amigos, também é possível convidando-os ao mesmo tempo. Todos que aceitarem o aceno serão colocados em uma sala particular, que não estará à mostra no “Hallway” – página inicial onde mostram todos os diálogos abertos no momento.

O “Wave” é uma ótima forma dos usuários se conectarem sem abrir a conversa para pessoas que não estão em seu círculo imediato. Os seguidores não verão a sala em que o usuário está naquele momento. E para aqueles que não são seguidores ou estão bloqueados, não será possível “acenar” para abrir uma sala particular.

No Clubhouse, as salas particulares são bem populares. Todos os dias milhares delas são criadas no mundo todo, sendo que em média os usuários passam 35 minutos por dia nelas. Os motivos são os mais diversos desde falar sobre as últimas notícias, ouvir conselhos sobre relacionamento, conversar sobre os últimos lançamentos de música e filmes da semana até decidir o que há para o jantar naquele dia.

AINDA NÃO TEM UM PERFIL NO CLUBHOUSE?

É fácil! Siga os passos a seguir e comece a explorar a plataforma:

• Abra o app do Clubhouse, clique em “Welcome in”, insira o número do seu telefone celular com o DDD e clique em “Next” (digite o número de verificação recebido por mensagem de texto e clique em “Next”)

• Digite seu nome e sobrenome, clique em “Next” e selecione um nome de usuário (@). Adicione uma foto de perfil e clique em “Allow” para encontrar ou seguir amigos e contatos

Prontinho! Na tela inicial, já é possível encontrar alguns clubes e salas sugeridos, ou que seus amigos estão participando. Então, basta apenas clicar em um deles para poder ingressar. Não esqueça de acessar o seu perfil e incluir uma descrição sobre você.

