Shopee lança iniciativa de doações no Brasil

A Shopee, marketplace que conecta vendedores, marcas e consumidores, lança hoje a Shopee Doações, iniciativa para ajudar comunidades brasileiras, por meio de entidades nacionais, que passam a ter “lojas” na plataforma para venda de produtos digitais de doação. O objetivo é contribuir para a transformação da realidade de crianças, adolescentes, jovens e adultos em diversas regiões do Brasil. Em seu lançamento, o projeto começa com o apoio a duas organizações não governamentais de impacto social: o Instituto Novo Sertão (atuando na educação, cultura e esportes) e o Instituto Alicerce (educação no contraturno).

“Desde que chegamos no Brasil em 2019, estamos empenhados em ajudar empreendedores e marcas na escalada das vendas online. Agora, vamos dar mais um passo e contribuir também com comunidades locais por meio de organizações sem fins lucrativos. Seremos os facilitadores para que elas arrecadem doações via plataforma Shopee, aproveitando nosso sistema de pagamento integrado e nosso alcance de usuários.”, disse Felipe Piringer, responsável pelo marketing da Shopee no Brasil.

As instituições irão disponibilizar produtos digitais de doação nos valores de R$5, R$10, R$20, R$30, R$50 ou R$100 em suas lojas online no marketplace. Dessa forma, qualquer pessoa poderá contribuir com a entidade que desejar, doando a partir desses valores. 100% do valor doado será destinado para as instituições parceiras sem custo algum para a entidade. Além disso, os doadores contarão com a facilidade e opções de pagamento oferecidos pela Shopee (cartão de crédito ou boleto). Da mesma forma que acontece na aquisição de produtos nacionais e internacionais disponíveis na plataforma em mais de 20 categorias, o consumidor que adquirir os produtos de doações digitais também irá acumular as Moedas Shopee para utilizar como desconto em próximas experiências (tanto compras como itens de jogos).

A única diferença em relação à compra de um produto comum é que por se tratar de doações, as transações realizadas pelo consumidor/doador não poderão ser canceladas e para receber o certificado de doação, a pessoa poderá solicitar via chat para a instituição.

“Estamos muito felizes em participar dessa iniciativa, pois temos certeza de que, por meio da plataforma Shopee, conseguiremos ampliar a visibilidade para a causa do semiárido nordestino – que é um dos maiores desafios sociais do país – e levar dignidade humana para muitas famílias com projetos de impacto e transformação social na região”, disse José Carlos Brito Filho, diretor do Instituto Novo Sertão.

Para apoiar as ONGs parceiras, basta acessar o site da Shopee ou baixar o aplicativo na App Store ou na Google Play Store. Para sugestão de novas entidades parceiras, basta recomendar no formulário ao final da página da iniciativa: https://shopee.com.br/m/shopee-doacoes. Um dos critérios é a organização ser brasileira e desenvolver projetos de impacto social e/ou focados em pessoas em situação de vulnerabilidade.

Organizações parceiras

O Instituto Novo Sertão é uma ONG (Organização Não Governamental) que fica no município de Betânia do Piauí-PI, 3a cidade do estado com o menor IDHM (índice de desenvolvimento humano municipal) do Piauí e um dos 30 municípios mais carentes do Brasil. O objetivo é promover comunidades locais, famílias e indivíduos saudáveis com plena condição de usar seus dons e talentos para alcançar seus sonhos dentro de uma sociedade justa, transformando o sertão.

O Instituto Alicerce é uma organização sem fins lucrativos, ligada ao Alicerce Educação, que capta recursos filantrópicos e viabiliza melhores oportunidades, ligadas à educação (principal eixo de atuação) e às famílias em situação de vulnerabilidade social. A entidade oferece educação de qualidade a crianças, adolescentes, jovens e adultos, com aulas presenciais e remotas em todos os Estados do país.