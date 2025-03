Revelada a arte oficial do Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça

A Warner Bros. Games e a DC revelaram hoje a arte oficial para ESQUADRÃO SUICIDA: MATE A LIGA DA JUSTIÇA, o jogo de tiro, ação e aventura com os Super Vilões da DC: Arlequina, Pistoleiro, Capitão Bumerangue e Tubarão-Rei. Desenvolvido pela Rocksteady Studios, criadores da aclamada série Batman: Arkham, ESQUADRÃO SUICIDA: MATE A LIGA DA JUSTIÇA combinará a história dos personagens com a jogabilidade de ação de tiro em terceira pessoa, oferecendo uma experiência de jogo diferente de qualquer outra. Situado no mundo aberto de Metrópolis, a narrativa original do jogo segue os quatro membros do Esquadrão Suicida enquanto eles assumem uma missão impossível para salvar a Terra e matar os maiores super-heróis da DC.

Não se esqueça de acompanhar o DC FanDome, a experiência para os fãs da DC, no sábado, 16 de outubro às 14h do horário de Brasília, para um olhar exclusivo sobre as novidades do ESQUADRÃO SUICIDA: MATE A LIGA DA JUSTIÇA e muito mais.