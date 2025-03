Konami revela que Yu-Gi-Oh! ARC-V estreará em Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS a partir de 28 de setembro

A Konami Digital Entertainment, Inc. tem o prazer de revelar que o mundo vibrante do mangá e anime Yu-Gi-Oh! ARC-V estreará em Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS a partir de 28 de setembro. O novo mundo faz parte de uma importante atualização do jogo de sucesso para celular e PC.

Além de novas missões, cartas, arquétipos de cartas, habilidades e personagens para jogar (Yuya, Zuzu, Gong e Sylvio), os jogadores de Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS podem esperar pela tão aguardada apresentação do Pendulum Summoning na atualização desta semana. O Pendulum Summoning permite aos jogadores invocar vários monstros simultaneamente, tornando-os revolucionários.

Para comemorar o novo mundo ARC-V, todos os jogadores receberão uma variedade de bônus de login, incluindo as novas cartas de Monstros Pêndulo Mago Observador das Estrelas e Mago Observador do Tempo,ambas com foil ultra-raro e prismático. Outros bônus de login incluem:

• 2 tickets ultra-raros – 1 prismático e 1 normal

• 1 ticket ultra-raro Dream – brilhante

• 2 tickets super raros – 1 prismático e 1 normal

• 1 ticket super-raro Dream – brilhante

• 1.000 pedras preciosas

• 1 ticket de habilidade

• Protetores para cartas e tabuleiro de jogo – com ilustração oficial do mundo ARC-V

Há também uma série de novos conteúdos disponíveis, incluindo uma nova CAIXA Principal contendo o Monstro Pêndulo Dragão Pêndulo de Olhos Anômalos e outras novas cartas poderosas. Para informações adicionais, acesse: https://www.konami.com/yugioh/duel_links/en/

Com base no JOGO DE CARTAS COLECIONÁVEIS oficial, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKStraz o popular jogo para dispositivos móveis e PC. Os duelistas podem despertar o espírito de Yami Yugi, Yuma Tsukumo, Yusei Fudo e outros personagens adorados da franquia Yu-Gi-Oh! em uma competitiva batalha de cartas.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS já alcançou 140 milhões de downloads em todo o mundo. Os duelistas de todo o mundo já coletaram mais de 65 bilhões de cartas e disputaram 6 bilhões de duelos.

A série Yu-Gi-Oh! é baseada no mangá Yu-Gi-Oh! (de Kazuki Takahashi), que foi serializado na revista Weekly Shonen Jump da SHUEISHA Inc. em 1996 e já se encontra na sétima versão da série animada “Yu-Gi-Oh!” (que atualmente vai ao ar nos canais afiliados à TV Tokyo). A KONAMI lançou o primeiro jogo de console em 1998, e a série, inclusive o jogo de cartas colecionáveis, ainda é apreciada por inúmeros fãs do mundo todo. A KONAMI continua a desenvolver e distribuir uma série de conteúdos de Yu-Gi-Oh! para levar a diversão e emoção da série para seus clientes espalhados pelo mundo.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKSestá disponível gratuitamente na App Store® para iPad®, iPhone® e iPod touch®, Google Play™ para dispositivos Android™ e para PC no Steam.

