Kenzie Academy promove aulão gratuito de programação no dia 2 de outubro

Devido ao sucesso das últimas edições, a escola de programação Kenzie Academy Brasil promove a 4ª Maratona do Zero ao Código, com a proposta de ensinar HTML, linguagem de marcação para hipertexto mais utilizada do mercado, CSS, linguagem de estilo responsável pela parte estética da estrutura de uma página web, e JavaScript, linguagem essencial de programação, com todo o suporte do time de ensino da Kenzie.

A Maratona acontece no dia 2 de outubro (sábado), das 14h às 19h. A partir da aula, os alunos irão aprender a codar a interface do streaming de música mais utilizado do mundo, que servirá como portfólio profissional para o estudante. A novidade desta edição é o programa de indicação: a pessoa indicar outras 3 pessoas para o curso irá receber como brinde as aulas de duas maratonas anteriores, além de um e-book sobre as tendências do mercado tech para 2022.

Com o mercado de tecnologia aquecido e projeção de que o Brasil terá um gargalo de 1 milhão de profissionais do setor até 2030, segundo um estudo da consultoria McKinsey, a Kenzie busca levar conhecimento sobre programação para quem quer ingressar neste segmento.

Segundo o CEO da Kenzie, Daniel Kriger, a Maratona é destinada tanto para quem não tem conhecimento prévio de programação ou para quem quer se aperfeiçoar como desenvolvedor.

“Oferecemos um curso completo para quem deseja entrar na área mais aquecida do mercado de trabalho, aprendendo uma nova profissão em um período de apenas um ano. Queremos ajudar os alunos a desenvolverem as principais habilidades para iniciar a carreira de sucesso em tecnologia”, explica Kriger.