It’s a me, Mario: Uma das maiores marcas de jogos da Nintendo chega à Candide!

Sempre antenada com o que acontece no mundo dos brinquedos, a Candide apresenta uma linha para fãs apaixonados. Desta vez, os lançamentos vão ganhar o coração das crianças e dos adultos que passaram parte da infância jogando Super Mario Bros!

Na franquia de jogos mais popular da Nintendo, há 35 anos esse encanador italiano vive inúmeras aventuras junto com seu irmão Luigi para salvar a princesa Peach em mundos engenhosos, recheados de segredos e com uma trilha sonora marcante.

Os anos passam e a marca Mario não envelhece, ao contrário, consegue abranger públicos diferentes, justamente por estar em constante transformação. Os pais que, quando crianças, descobriram o amor pelo vídeo game com o Super Mario, hoje têm a possibilidade de compartilhar a diversão com seus próprios filhos. E qual jogador, independente da idade, não fica feliz em chegar ao final de uma fase cheia de desafios? A sensação é sempre a mesma: um mix de alegria e vontade de alcançar uma próxima conquista.

E agora, essa conquista pode ir mais além. Os personagens principais dessa marca de sucesso da Nintendo vieram para o “mundo real” para juntar pais e filhos, deixando a brincadeira muito mais divertida.

Mario, Luigi e seus amigos chegam ao catálogo da Candide com peças colecionáveis, cenários dos jogos e outros personagens – até mesmo o vilão Bowser e seus comparsas. Uma onda de nostalgia e carinho em formato de brinquedos!

Conheça os detalhes dos lançamentos:

Mini bonecos colecionáveis e articulados com 2,5 polegadas de altura. São 5 opções diferentes para colecionar. Na primeira onda, os personagens são: Orange Yoshi, Jumping Mario, Larry, Cheep Cheep e Goomba. Novas ondas serão lançadas, cada uma com 5 modelos diferentes, para a coleção ficar cada vez mais completa. Preço médio: R$ 99,99

: Mini bonecos colecionáveis e articulados, com 4 polegadas de altura. Cada figura vem com um acessório secreto para tornar o personagem mais habilidoso. São cinco diferentes opções para brincar em cada onda, sendo que, na na primeira, os personagens são: Orange Yoshi com Egg, Mario com lua amarela, Larry com varinha, Koopa Paratroopa com asas e Goomba com moeda. Preço médio: R$ 169,99

SUPER MARIO – BONECO IT’S-A ME, MARIO! – ARTICULADO E COM SOM (Cód.: 3009): Com 30cm de altura e 15 pontos de articulação, esse boneco do Super Mario é o companheiro perfeito para um fã da franquia, já que vem cheio de detalhes! Com o famoso macacão de tecido, ele emite mais de 30 sons e é sensível ao toque, basta apertar suas mãos, pés e chapéu para ativar os efeitos sonoros dos jogos e ouvir a voz do Mario com suas frases icônicas, como “woo-hoo”, “it’s-a-me, Mario” e muitas outras, além de cinco músicas diferentes. Preço médio: R$ 999,99

SUPER MARIO – UNDERGROUND DIORAMA (Cód.: 3011): Bonecos colecionáveis de 2,5 polegadas. Com estes acessórios exclusivos, é possível começar a construir ou expandir um dos mundos do Mario e montar um cenário para se imaginar no mundo subterrâneo e brincar muito. Preço médio: R$ 339,99

SUPER MARIO – ACORN PLAINS MULTI-PACK (Cód.: 3012): Bonecos colecionáveis de 2,5 polegadas de icônicos representantes da franquia: Goomba, question box, Bullet Bill, Mario e Yoshi. A embalagem única do diorama é perfeita para dar vida à imaginação. Com os personagens e o cenário, a brincadeira fica muito mais divertida! Preço médio: R$ 339,99

: Incrível conjunto de bonecos colecionáveis de 2,5 polegadas com cenário de diorama do castelo de lava! Figuras e acessórios exclusivos com recursos para se divertir: Mario pode usar a flor de fogo para energizar, e as bolas de fogo giram ao redor da torre exatamente como no jogo. Preço médio: R$ 339,99

SUPER MARIO – UNDERWATER DIORAMA (Cód.: 3015): Bonecos colecionáveis de 2,5 polegadas do Mario, Cheep Cheep e Blooper, a lula branca que gosta de perseguir o Mario, além de acessórios para montar o cenário. Com esse conjunto de diorama subaquático, a brincadeira atinge novos patamares! Mario pode se mover para cima e para baixo no tubo de dobra, e a planta d’água gira, assim como no jogo. Os acessórios são modulares e podem ser usados com outros conjuntos de jogos também. Preço médio: R$ 339,99

SUPER MARIO – BOWSER’S LAVA BATTLE SET (Cód.: 3016): Bonecos do Mario versus Bowser com vários pontos de articulação. O eterno rival de Mario que cospe fogo, arremessa martelos e usa todos os tipos de objetos durante os jogos, na esperança de derrotar Mario, está furioso! E como seu tamanho sugere, ele é imensamente poderoso. Essa batalha promete!! Preço médio: R$ 539,99

SUPER MARIO – DELUXE BOWSER’S CASTLE PLAYSET (Cód.: 3017): Castelo do Bowser para figuras de 2,5 polegadas. Acompanha boneco exclusivo e articulado do Bowser.

Vai ser muito legal explorar esse castelo interativo, mas o jogador precisa ter muito cuidado com as armadilhas ocultas, incluindo bolas de fogo giratórias, abertura da gaiola, elevador móvel e alçapão! Para soltar o vilão na lava, basta ativar o alçapão ou pressionar a torre do castelo – que também ativa sons e músicas legítimas do jogo.

São tantos recursos neste castelo que a brincadeira não tem fim! O elevador permite mover o Bowser para cima e para baixo para os níveis 1 e 2, e ainda é possível girar as bolas de fogo para frente e para trás para uma ação autêntica do jogo. Preço médio: R$ 839,99

SUPER MARIO – DELUXE MUSHROOM KINGDOM CASTLE (Cód.: 3018): Oh não! O terrível vilão Bowser conquistou o castelo da Princesa Peach! Será que ele vai conseguir conquistar o Reino do Cogumelo? Com esse playset do Castelo da Princesa dá para imaginar muitas aventuras. Acompanham bonecos exclusivos do Mario, Luigi e Bowser de 2,5 polegadas, além de mastro de bandeira da meta, pôster e acessórios de bônus para completar o cenário. O conjunto vem com um total de 24 peças. Preço médio: R$ 699,99

SUPER MARIO – DELUXE BOWSER’S SHIP PLAYSET (Cód.: 3021): Não tem como pensar no malvado Bowser sem imaginar o seu famoso navio, que é uma verdadeira fortaleza. O rosto icônico de Bowser chega na frente, adicionando um grande detalhe que certamente vai encantar os fãs.

O navio ainda possui hélices giratórias, rodas de movimento oscilante, áudio do jogo e várias áreas para explorar, como o convés, que se abre para armazenar as figuras depois da brincadeira. Para finalizar, o conjunto Deluxe Bowser Ship Playset Ship Playset inclui uma figura de Mario de 2,5″. Preço médio: R$ 899,99

SUPER MARIO – VEÍCULO RC RACER: Veículo de 7 funções e rádio controle com tecnologia 2.4Ghz e velocidade incrível! Ele pode correr no modo padrão ou mudar para o modo antigravidade. Também é possível executar desvios e truques com o pressionar de um botão, além de dar cavalinhos, fazer giros de 360˚ e drifts irados! Esse é o presente ideal para os amantes de Mario Kart! Disponível em dois modelos: Luigi (Cód.: 3019): e Mario (Cód.: 3020): Preço médio: R$ 799,99

A nova ‘super’ linha da Candide Super Mario é indicada para crianças a partir de 3 anos (não indicado para crianças menores por conter peças pequenas), e chegará nas melhores lojas e redes brinquedistas do País no início de junho.