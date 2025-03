Soluções de impacto positivo e cuidado com o meio ambiente em pauta

A 1ª edição do ‘BootCamp Catalyze: criando mercados para a transformação social’ está com inscrições abertas e gratuitas até 15 de outubro. A iniciativa, que tem apoio do Instituto Sabin – braço social do Grupo Sabin -e é liderada pela Catalyze Innovations e a ONG Wylinka vai selecionar 20 jovens empreendedores que buscam desenvolver e implementar negócios com potencial real para a criação de novos mercados para transformação social.

Os selecionados participarão de uma jornada de aprendizado de aproximadamente 3 meses, onde terão acesso às teorias de inovação, negócios de impacto e técnicas sobre como viabilizar um novo mercado para transformação social. Com metodologia baseada nas teorias de inovação desenvolvidas na Harvard Business School, o Bootcamp também vai possibilitar o o desenvolvimento de mecanismos que apontem a solução de problemas socioeconômicos e/ou de impacto ambiental. “Estamos viabilizando esse programa porque acreditamos no método aplicado pelo Catalyze e nos critérios especiais para escolher os líderes de impacto das 15 cidades do Brasil. Para o Instituto Sabin é mais uma forma de seguir contribuindo com o desenvolvimento de negócios de impacto no Brasil e ajudar na jornada de capacitação das novas gerações para que se tornem verdadeiros agentes de transformação de suas comunidades por meio do empreendedorismo social e da inovação”, explicou Gabriel Cardoso, Gerente do Instituto Sabin.

As atividades síncronas e assíncronas da jornada de aprendizado serão online e ao vivo. O cronograma inclui ainda sessões de mentorias, para ajudar os jovens na produção de um projeto prático para aplicação da metodologia do programa. Ao final do curso, os participantes receberão um certificado de participação e com conhecimento sobre a importância de gerir inovação com visão de negócio, além do aprendizado sobre as estratégias que pautam os negócios de impactos socioeconômicos. A compreensão das oportunidades de não-consumo e formas de implementar o melhor modelo de negócio também figuram na agenda.

Ainda pensando em fortalecer a agenda de impacto social no Brasil, o Instituto Sabin apoia o Fórum Brasileiro de Impacto Coletivo, que acontece nos dias 29 e 30 deste mês. Gratuito e totalmente virtual, os dois dias do evento vão apresentar ao público as estratégias, os pilares e as práticas inovadoras da metodologia de Impacto Coletivo, disseminando informações sobre a transformação por meio de iniciativas sociais e mostrando como essas ações aproximam as pessoas, de forma estruturada, e promovem mudança social de forma sistêmica.

Conteúdos inéditos sobre Impacto Coletivo também serão lançados durante o Fórum, que terá uma fala do Gerente do Instituto. “Acreditamos que a colaboração será uma prática mais rotineira no futuro e por isso também estamos apoiando o Fórum Brasileiro de Impacto Coletivo. Almejamos que o conhecimento abordado e gerado no evento seja amplamente difundido em nosso país”, destacou.

Instituto Sabin e Catalyst 2030: mobilização global para cuidar do planeta

Criado em 2005 com a missão de coordenar as ações de responsabilidade social já existentes no Grupo Sabin, o Instituto Sabin também se soma ao time do Catalyst 2030, uma coalizão em prol do avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU Brasil. A mobilização global reúne as mais relevantes entidades na missão de acelerar a colaboração da cadeia produtiva para fomentar o potencial coletivo e promover uma mudança global por meio do empreendedorismo social.

Para o Gerente do Instituto Sabin a união com Catalyst 2030 vai lançar luz sobre uma causa cada vez mais legítima: a urgência quanto à crise humanitária e ambiental. “Queremos colaborar a partir de nosso perfil de atuação com a rede, buscando convergências com os demais membros e assim, juntos, contribuirmos na direção dos objetivos de desenvolvimento sustentável”.