Positivo promove Mega Saldão de notebooks com modelos a partir de R$ 1.484,10

O notebook ganhou ainda mais importância no último ano, e se mostrou fundamental para trabalhar, estudar e se entreter. Além da praticidade, mobilidade e desempenho deste tipo de produto, a Positivo adiciona mais um grande atrativo: o preço. Até 31/10, a marca de computadores, smartphones, tablets e acessórios da Positivo Tecnologia promove em sua loja on-line o “Mega Saldão de Notebooks Positivo”, uma promoção com 20 modelos de diversas configurações e preços a partir de R$ 1.484,10 à vista e R$ 1.649 parcelado.

Entre as ofertas está o notebook Positivo Motion Q464C Vermelho, que conta com processador Intel Atom Quad-Core™ Z8350, sistema operacional Windows 10 Home, 128GB de capacidade de armazenamento, 4GB de memória RAM e tela de 14,1″ LED. No Mega Saldão, o modelo que custa R$ 2.149 sai por apenas R$ 1.709,10 à vista, desconto de R$ 439, 90 via pix ou boleto.

Outro modelo que pode ser adquirido com um preço especial na loja on-line da Positivo é o notebook 2 em 1 Positivo Duo C464C , que tem processador Intel® Celeron® Dual-Core™, sistema operacional Windows 10 Home, tela touchscreen full HD de 11.6″ e 4GB de memória RAM. O 2 em 1 da Positivo que custa R$ 2.399, na promoção sai por R$ 1.889,10 à vista (R$ 509,9 de desconto), no pix ou boleto. Ele também pode ser adquirido por R$ 2.099 em até 12 vezes sem juros.

Para quem procura mais potência e velocidade, o Mega Saldão de Notebooks da Positivo ainda oferece modelos com SSD de 128GB a preços especiais. Já o usuário que precisa de mais espaço, pode aproveitar notebooks com até 1TB de capacidade de armazenamento.

No site é possível conhecer os 20 notebooks em promoção e conferir todos os benefícios do Mega Saldão de Notebooks Positivo. Entre eles, frete grátis para todo o Brasil, parcelamento com 2 cartões, em até 12x s/ juros ou em até 24x no boleto via BoletoFlex, planos de seguro e/ou garantia estendida via Assurant e cupons de desconto de R$ 150 e de R$ 70 nas compras de computadores e tablets e smartphones, respectivamente. Na compra de um modelo da nova linha Motion o consumidor ainda ganha 1 adesivo para personalizar a máquina, e na compra de qualquer modelo até o final de setembro ganha 6 meses de curso de Inglês da English Live.