Conheça cinco dicas para alavancar a venda de seus cursos online

Com a impossibilidade de aulas presenciais e uma nova mudança de filosofia na educação das pessoas, os cursos onlines se tornaram uma ferramenta importante no desenvolvimento, capacitação e aprimoramento de técnicas em todas as áreas de atuação. Com isso, além de novos clientes em potencial, as pessoas encontraram uma maneira de externar seus conteúdos e criarem seus próprios cursos, divulgando mais informações e também tornando uma atividade rentável.

No entanto, ainda existem obstáculos em relação a divulgação desses materiais e como facilitar com que esse conteúdo tenha acesso a mais pessoas. Por isso, Paulo Alexandre, Gerente de Marketing da EAD Plataforma , principal ferramenta para o ensino à distância, apresenta cinco dicas de marketing e aproximação ao público para conquistar mais estudantes.

Aproveite o engajamento com os alunos

A conquista de um aluno é fácil comparado ao trabalho que precisa ser feito para mantê-lo. Por isso, procure criar oportunidades de engajamento com o público já atraído e que conheça sua marca, conteúdo e aproveite o momento em que este ainda está com ritmo de estudos.

Escolha o segmento de mercado que tenha alta demanda

A definição do tema de estudo passa por dois pontos fundamentais: a sua afinidade e conteúdo sobre aquele tema e o interesse do público relacionado à área. Por isso, é importante analisar o nicho de mercado em que você está oferecendo conhecimento de ensino e tratar de temas relevantes para poder desenvolver o curso e atrair uma gama maior de alunos.

Conheça e identifique seu público-alvo

Assim como definir a área de criação e as demandas, é preciso entender quais são os pontos importantes que o seu público identifica na área em que você está criando seu curso para se aproximar da sua utilidade no cotidiano. Essas características são fundamentais para atrair um público mais assertivo e que tenha um encaixe com a área estudada.

Além disso, um estudo sobre qual o seu público-alvo é importante para atrair interessados e conseguir um alcance mais eficaz no momento da venda. Com isso, cabe analisar a idade, objetivos profissionais, pessoais, o que eles enfrentam no mercado e quais pontos o seu curso poderia servir como conteúdo útil para essa demanda. Quanto mais próximo o entendimento do seu público, mais seu curso estará apto e atraente para captar novos estudantes.

Webinars

Os webinars são transmissões ao vivo que abrem espaço para especialistas compartilharem seus conhecimentos e cria uma nova alternativa didática de transmitir mais conteúdo. Para fazer, basta um computador com webcam, microfone e um acesso à internet, se aproximando do público-alvo e gerando mais interatividade com os espectadores.

Essa alternativa também adota uma proximidade importante, criando mais laços com quem assiste e o deixando mais familiarizado com o tema.

Engaje também com um programa de indicação

A interação com os alunos também pode acarretar com um novo público ainda não explorado, como um programa de indicação. Com ele, o criador pode criar uma série de benefícios com os atuais estudantes indicando o material para atrair novos consumidores.

Esse tipo de parceria pode fortalecer o elo com os seus alunos atuais e criar uma rede de acesso e divulgação de ensino com os novos estudantes. Apresente os diferenciais e o que seus cursos têm de melhor, como ele influencia no segmento em que está inserido e a sua utilidade para o desenvolvimento profissional e pessoal.

“O processo de captação de estudantes é tão importante quanto a criação do conteúdo, pois ele é quem vai direcionar o seu tema ao público-alvo e facilitar todo o processo de captação de alunos”, comenta Paulo.