O TikTok chega a 1 bilhão de usuários

Um bilhão de vezes obrigado!

No TikTok, nossa missão é inspirar criatividade e trazer alegria. Hoje, estamos celebrando essa missão e nossa comunidade global do TikTok. Mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo vêm ao TikTok todos os meses para se entreter enquanto aprendem, riem, ou descobrem coisas novas. Nos sentimos honrados em ser o lar de nossa comunidade imensamente diversa de famílias, pequenas empresas, e criadores que se transformaram em nossos astros e estrelas favoritos.

O TikTok se tornou uma parte querida da vida de pessoas ao redor do mundo por causa da criatividade e autenticidade de nossos criadores. Nossa comunidade global é extraordinária em sua capacidade de alcançar milhões de pessoas, através de todas gerações. Desde música, comida, beleza e moda até artes, causas e tudo que está no meio, a cultura realmente começa no TikTok.

Esteja você em Singapura, São Paulo, Estocolmo ou Seattle, nós celebramos VOCÊ – os criadores que nos inspiram, os artistas que lançam discos que quebram todas as paradas, as marcas que nos ajudam a descobrir e nos conectar a produtos que amamos, as comunidades que levantam nosso ânimo, e todas as pessoas que nos mantêm rindo e dançando.

Obrigado por tornar essa jornada tão especial.

Equipe do TikTok