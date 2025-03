GoPro lança hoje websérie para apresentar a HERO10 Black

Para os amantes de GoPro, setembro é um mês muito esperado, já que é quando a marca costuma divulgar seu novo carro-chefe. Neste ano, além da agitação em relação ao lançamento da HERO10 Black, a comunidade brasileira ainda contará com uma websérie em três episódios, cheia de ação, que reúne 20 embaixadores da marca em uma competição que coloca à prova todos os recursos da nova câmera.

Apresentada por André Vasco, a série HERO10 Black Brasil traz em seus três episódios provas como corrida de rolimã, rali com o novo Ford Bronco, Beach Tênis Australian Gold, concurso de selfie, surfe em piscina de ondas na Praia da Grama e jogo da memória SanDisk. Os fãs ainda poderão acompanhar o grupo de influenciadores digitais testando os features da HERO10 Black, sempre equipadas com o cartão de memória microSD™ SanDisk Extreme®. Os destaques envolvem mostrar o funcionamento do novo e avançado processador GP2 que traz taxas de quadro de vídeo duas vezes mais rápidas e qualidade de imagem de última geração, maior resolução de foto de 23 megapixels, estabilização de vídeo atualizada do HyperSmooth 4.0, o incrível vídeo em 5.3K a 60 quadros por segundo que apresenta 91% mais resolução do que o 4K e muito mais. A série conta ainda com apoio de Guaraná Antártica, cerveja Corona que acompanharão os participantes nos momentos de descontração e vai mostrar o novo Red Bull Summer Edition sabor Pitaya .

Os episódios serão transmitidos do dia 27/09 (segunda-feira) ao dia 29/09 (quarta-feira) às 21h30 no novíssimo canal do YouTube da marca no País e terá cobertura completa em suas redes sociais. Todos os participantes e equipe contarão com testes para COVID-19 e acompanhamento para a criação de um ambiente seguro. Além das provas, o conteúdo estará repleto de dicas de como usar sua GoPro em diferentes situações, mostrando toda a versatilidade da câmera. No último episódio, também será divulgado o vencedor do sorteio de um kit cheio de acessórios e equipamentos GoPro que acontece no e-commerce oficial da marca no Brasil, o goprobr.com. Para participar basta preencher o formulário, seguir a GoPro em suas redes sociais e baixar o app Quik, que é um editor de fotos e vídeos para qualquer tipo de câmera ou celular e o lugar para proprietários de câmeras GoPro descarregarem suas capturas.

Million Dollar Challenge da HERO10 Black

A websérie HERO10 Black Brasil também reforçará a divulgação do Million Dollar Challenge. Pelo quarto ano consecutivo, a GoPro desafia seus usuários a criarem o vídeo de destaque para a sua nova câmera principal. Aberto apenas aos usuários da HERO10 Black, o Million Dollar Challenge concederá uma parte igual de US$1.000.000,00 aos criadores dos clipes que forem escolhidos para o vídeo do Million Dollar Challenge da HERO10 Black, que será lançado em dezembro de 2021.

Os usuários da HERO10 Black estão convidados a capturar e enviar seus clipes de vídeo para o Million Dollar Challenge, pelo site GoPro .com/ MillionDollarChallenge. O prazo para envio terminará em 1º de dezembro, às 23h59, horário da Califórnia.