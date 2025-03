Kaspersky registra 5,8 milhões de ataques contra gamers nos últimos 12 meses

As soluções da Kaspersky detectaram e impediram mais de 5,8 milhões de ataques de malware e softwares indesejados disfarçados de jogos populares para desktop, entre o terceiro trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2021. Esse aumento pode estar relacionado ao rápido crescimento do mercado de jogos eletrônicos durante a pandemia. Os dados são do último relatório de ciberameaças para games da Kaspersky, no qual os pesquisadores avaliaram as mudanças dos ataques ao longo dos meses de distanciamento social.

Esta análise levou em consideração golpes usando os 24 jogos para PC mais populares e o top10 jogos para celular de 2021. Os resultados mostraram que as ciberameaças relacionadas a jogos para PC dispararam com o início do distanciamento social, no segundo trimestre de 2020, atingindo 2,48 milhões de detecções globalmente – um aumento de 66% em relação ao primeiro trimestre de 2020, quando foram detectados 1,48 milhões de ataques. Curiosamente, o número de ataques caiu drasticamente no segundo trimestre de 2021, para 636.904 tentativas de ataques.

Os jogos para celular mostraram uma tendência bem diferente, pois o número de jogadores afetados cresceu 185% no início da pandemia, de 1.138 em fevereiro de 2020 para 3.253 em março do mesmo ano, e este índice diminuiu apenas 10% no segundo trimestre de 2021. Isso demonstra que as ameaças para dispositivos móveis são muito atraentes para os cibercriminosos, mesmo com o distanciamento social sendo suspenso em várias partes do mundo. De acordo como relatório da Kaspersky, dois países latino-americanos aparecem no Top 5 mais afetados por ameaças móveis para gamers: o Brasil, em segundo lugar, e o México, em quarto. A lista é liderada pela Rússia e inclui ainda Índia e Irã, em terceiro e quinto lugar, respectivamente.

Com relação aos jogos populares mais usados para disfarçar as campanhas de malware e distribuição de softwares indesejados, o Minecraft lidera tanto na categoria PC, quanto nos dispositivos móveis. Esta popularidade esmagadora é explicada pela existência de várias versões e mods infinitos (modificações adicionais que podem ser instaladas sobre o jogo para diversificá-lo e melhorar a experiência). Os mods são normalmente criados por usuários e não são oficiais, tornando-se uma oportunidade conveniente de disfarce para cargas maliciosas ou software indesejado. De julho de 2020 a junho de 2021, foram distribuídos 36.336 arquivos disfarçados de Minecraft. Isso afetou 184.887 usuários de PC e resultou em 3.010.891 tentativas de infecção, quase metade dos arquivos e ataques detectados durante o período.

Top5 jogos para PC mais usados ​​globalmente para distribuir malware e

software indesejado entre o terceiro trimestre de 2020 e o segundo de 2021.

Enquanto a maioria dos arquivos distribuídos usando games como isca eram adware e downloaders – programas capazes de baixar outro software nos dispositivos infectados, ocasionalmente, tanto os jogadores de PC quanto os de dispositivos móveis encaram ameaças mais sérias, como trojans stealers, projetados para roubar informações sobre criptomoedas e de contas, trojans bancários e até mesmo backdoors .

À esquerda, uma página de phishing oferecendo download do jogo PUBG para celular, que, na verdade, é um software indesejado. À direita, um aplicativo PUBG falso que na verdade é um trojan que coleta dados do usuário.

“Hoje, cada jogo exige uma moeda especifica para conquistar prêmios específicos e elas são adquiridas com dinheiro real por meio de um cartão (débito ou crédito) ou vale presentes das lojas oficiais – o que tornou esta indústria ainda mais atraente e lucrativa para os cibercriminosos. O foco destes grupos é a credencial do jogador, pois assim eles têm acesso à conta do jogo, aos itens raros e às informações financeiras (cartão ou carteira virtual) vinculadas ao aplicativos. Para se proteger, é importante baixar jogos apenas nas lojas oficiais e estar atento a conteúdos relacionados aos jogos para evitar golpes e permanecer seguro”, afirma Santiago Pontiroli, especialista de segurança da Kaspersky na América Latina e gamer.

Para garantir a segurança durante os jogos, os especialistas da Kaspersky recomendam:

• Use senhas fortes e únicas para cada conta. Você pode contar com a ajuda do Kaspersky Password Manager para automatizar a criação delas. Assim, mesmo que alguma de suas contas seja comprometida, o restante estará protegido. Deve-se evitar também o uso da mesma senha de outros serviços online em suas contas nos jogos.

• Baixe aplicativos apenas de lojas oficiais, como a Apple App Store, Google Play ou Amazon Appstore. Embora os aplicativos nesses mercados não sejam 100% seguros, pelo menos eles são revisados ​​pelos representantes da loja, e há um sistema de filtragem, portanto, nem todos os aplicativos podem entrar nessas lojas.

• Evite comprar a primeira coisa que aparecer. Mesmo durante as vendas de verão do Steam, tente pelo menos ler algumas avaliações antes de gastar dinheiro com um título pouco conhecido. Se algo for suspeito, é possível que as pessoas percebam, e isso ficará claro nos comentários de outros jogadores.

• Não clique e nem insira seus dados em links para sites externos de bate-papos dos jogos e sempre verifique cuidadosamente o endereço de qualquer recurso que solicite seu nome de usuário e senha; a página pode ser falsa.

• Evite baixar software pirata e outros conteúdos ilegais. Mesmo que eles te redirecionem de um site legítimo.

• Os dispositivos móveis também precisam de proteção, como o Kaspersky Internet Security para Android