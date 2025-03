6 testes de saúde que relógios inteligentes já podem realizar

Os smartwatches, ou relógios inteligentes, estão deixando de ser apenas extensões dos nossos smartphones para se tornarem, cada vez mais, extensões do corpo humano. Tarefas mais simples, como funcionar como central de notificações, contar passos e monitorar batimentos cardíacos ganharam a companhia de funções mais complexas, especialmente em relação à saúde e bem-estar.

Já é possível realizar uma série de testes nos smartwaches, como eletrocardiograma (ECG)1, medir o nível de oxigenação do sangue2 e também controlar a pressão arterial3. Com lançamento previsto para as próximas semanas no Brasil, o novo Galaxy Watch4, anunciado globalmente em agosto no Galaxy Unpacked, é o primeiro smartwatch a medir a composição corporal4 dos usuários.

Com essas informações em mãos e o acompanhamento de profissionais de saúde, é possível estabelecer uma rotina de hábitos e exercícios personalizada, além de uma dieta saudável adequada para cada corpo. Confira abaixo uma lista de testes de saúde que o Galaxy Watch4 é capaz de realizar.

ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL

Uma das grandes inovações presentes no novo smartwatch da Samsung é a avaliação da composição corporal por meio da bioimpedância. O dispositivo dispara uma corrente elétrica imperceptível que percorre o corpo e é capaz de verificar uma série de informações fundamentais para a saúde. Este exame revela o peso dos nossos músculos, percentual de gordura, água corporal total e até a taxa metabólica basal, que indica a quantidade de calorias necessárias que o seu corpo precisa para se manter diariamente.

Imagem meramente ilustrativa

NÍVEL DE OXIGENAÇÃO DO SANGUE

O oxímetro é tradicionalmente um dispositivo que é encaixado no dedo do usuário, mas smartwatches, como o Galaxy Watch4, já conseguem fazer a mesma medição pelo punho. Este teste mede a quantidade de oxigênio na corrente sanguínea, e, como a saturação do oxigênio está diretamente ligada ao desempenho físico, conhecer essa informação pode auxiliar na melhora das atividades físicas. Tornou-se um teste muito importante durante a pandemia do coronavírus, pois é um indicador bastante relevante usado por profissionais de saúde no acompanhamento da evolução da doença.

MONITORAMENTO DO SONO

Uma noite bem dormida nos dá mais disposição para encarar o dia e é fundamental para criar uma rotina saudável. O Galaxy Watch4 integra um conjunto de sensores que avaliam a movimentação do usuário durante a noite, a quantidade de oxigênio no sangue e até usa o microfone do smartphone para detectar ruídos causados por roncos. A partir disso, o smartwatch estabelece automaticamente o tempo de sono, o tipo (se é sono leve, pesado ou REM) e cria uma pontuação de 0 a 100 para a qualidade.

PRESSÃO ARTERIAL

Graças ao sensor Bioactive da Samsung presente no Galaxy Watch4, os usuários podem monitorar a própria pressão arterial em tempo real com rapidez e agilidade, permitindo uma checagem precisa deste dado, e, com um acompanhamento médico adequado, identificar possíveis doenças arteriais. Além disso, o aplicativo Samsung Health mantém um histórico dos aferimentos em um smartphone pareado com o Watch4.

ELETROCARDIOGRAMA

Smartwatches podem monitorar a pressão arterial e a taxa do pulso dos usuários, mas versões mais modernas, como o Galaxy Watch4, conseguem até mesmo medir dados de um eletrocardiograma, que pode detectar sinais de arritmia cardíaca (fibrilação arterial), por exemplo. Aqui, mais do que nunca, é importante ressaltar que o acompanhamento médico é fundamental para que essas informações sejam utilizadas da forma mais segura e eficiente possível.

Imagem meramente ilustrativa

TREINAMENTOS E ATIVIDADES FÍSICAS

Ao se integrar com o aplicativo Samsung Health, o Galaxy Watch4 se transforma numa poderosa central de treinamentos e atividades físicas para seus usuários. O conjunto de sensores consegue identificar automaticamente que uma atividade física começou, por exemplo. Pelo relógio é possível também indicar que tipo de exercício será feito, acompanhar a evolução, criar desafios, entre outras funções. Tudo isso com todos os recursos voltados à saúde funcionando em paralelo. A cada semana, um relatório das atividades e informações é enviado para que o usuário possa acompanhar sua evolução.

Anunciados no último Galaxy Unpacked, o Galaxy Watch4 e o Galaxy Watch4 Classic marcam uma nova era para a inovação de smartwatches. Além de serem os primeiros do mercado a medir a composição corporal dos usuários, eles apresentam o novo Wear OS™ habilitado pela Samsung, desenvolvido em conjunto com o Google™, e estão equipados com One UI Watch, a interface de usuário mais intuitiva da Samsung até o momento.

Saiba mais sobre o Galaxy Watch4 neste link: https://www.samsung.com/br/watches/galaxy-watch/galaxy-watch4-black-bluetooth-sm-r860nzkpzto

1 O recurso ECG está disponível apenas em mercados selecionados. O aplicativo ECG não se destina a substituir os métodos tradicionais de diagnóstico ou tratamento. O aplicativo ECG não se destina a usuários com arritmias conhecidas que não sejam fibrilação atrial ou usuários com menos de 22 anos de idade. Os usuários não devem interpretar ou tomar medidas clínicas com base na saída do dispositivo sem consultar um profissional de saúde qualificado.

2 O recurso oxigenação sanguínea (SpO2) não se destina ao uso no diagnóstico de doenças ou outras condições, ou na cura, mitigação, tratamento ou prevenção de doenças. Destinado apenas para fins de bem-estar geral e preparação física. A disponibilidade desse recurso pode variar de acordo com o mercado.

3 O recurso de pressão arterial está disponível apenas em mercados selecionados. Para garantir a precisão, os usuários devem calibrar seu dispositivo a cada quatro semanas com um medidor de pressão arterial tradicional. O aplicativo BP não consegue diagnosticar hipertensão, outras condições ou verificar se há sinais de ataque cardíaco. Este aplicativo só pode ser usado para medir a partir de 22 anos. Não se destina a substituir os métodos tradicionais de diagnóstico ou tratamento por um profissional de saúde qualificado.

4 Destinado apenas para fins de bem-estar geral e preparação física. Não se destina ao uso em detecção, diagnóstico ou tratamento de qualquer condição médica ou doença. As medições são apenas para referência pessoal do usuário. Consulte um médico para maiores informações. Os resultados da medição podem não ser precisos se você tiver menos de 20 anos. NÃO meça sua composição corporal se você tiver um implante de marca-passo ou outros dispositivos médicos implantados. NÃO meça sua composição corporal se estiver grávida.