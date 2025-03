Nimo TV possui 5,5 mil streamers transmitindo todos os dias apenas no Brasil

A Nimo TV do Brasil se consolidou como uma das maiores audiências da plataforma no mundo, superando seu país de origem, a China. Atualmente, contabiliza, todos os dias, mais de 5,5 mil streamers transmitindo jogos, conteúdos de lifestyle e mais. A plataforma está no Brasil há três anos.

Entre os maiores streamers da Nimo TV está Piuzinho, o primeiro a atingir mais de 4 milhões de inscritos. Outros nomes como Modder, Mariana Alpha, Sabs, Santi, MineiroRP, Bocade09, Sim Sou Silva e Speedmito, bem como a manutenção de Hudson Amorim, Two9, Dantes e Maumauzk, ajudaram a fidelizar a audiência da plataforma.

Dados de negócios da Nimo TV mostram que as maiores transmissões são relacionadas a jogos, sendo os principais títulos GTA V, Free Fire, League of Legends, League of Legends: Wild Rift e Mobile Legends: Bang Bang. Ainda cabe lembrar que 85% destes expectadores acessam a plataforma via mobile, apesar do número de acessos por computador ter aumentado em 2021, e 69% desta base consome esports, sejam campeonatos profissionais ou amadores. Outro dado que também chama atenção está relacionado ao tempo médio que os usuários permanecem na Nimo TV por dia, sendo este de 50 minutos.

“A Nimo TV tem crescido de forma significativa no Brasil, inclusive em pouco tempo de existência no país. Acredito que este aumento de audiência se deva a nossa missão de ser uma plataforma para todos, plural e diversificada, que utiliza do mobile para oferecer entretenimento e espaço para quem se interessar”, afirma Rodrigo Russano Dias, Head de PR e Social Media na Nimo TV Brasil. “O público com certeza pode continuar contando com uma Nimo TV dedicada a atender às demandas do público brasileiro”, destaca Dias.

Parcerias

Em seus anos de existência no país, a Nimo TV firmou parcerias estratégicas a fim de otimizar a plataforma e atender aos anseios do público e streamers. Um exemplo destas uniões foi com a Riot Games, onde a Nimo TV foi a casa do lançamento do título League of Legends: Wild Rift ao realizar o evento Nimo On Fire (in house) e Wild Tour, que se resumiu em um circuito competitivo oficial.

Além disso, recentemente, a plataforma se juntou à agência DRUID, que possui como foco o business to gamer. O objetivo da cooperação é oferecer profissionalização aos streamers da Nimo TV, inicialmente aos que fazem transmissões de GTA V, e combater a precarização do mercado, que tem crescido em todo o mundo.

“Temos buscado melhorar constantemente, lançando novas funções e produtos. Em relação aos streamers, temos focado em novidades como features e ainda no apoio a estes profissionais com suporte 24 horas e media training aos contratados, por exemplo”, finaliza Dias.