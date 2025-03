4 funções da Family Hub que transformam as tarefas na cozinha em momentos de lazer

A linha de refrigeradores Family Hub foi projetada para oferecer funções práticas e divertidas que transformam a sua cozinha em um centro de entretenimento, comunicação e planejamento alimentar para toda a família. As tecnologias da Samsung já conhecidas no mercado, como o Digital Inverter, que proporciona eficiência energética, e Space Max, que contribui para o aumento da capacidade interna, também se fazem presentes no modelo, que conta ainda com diversos recursos de conectividade.

Conheça as principais funcionalidades da linha de refrigeradores Family Hub para tornar os seus momentos na cozinha ainda mais prazerosos.

Gerenciamento de alimentos e dicas de receitas

Os recursos de conectividade da Family Hub permitem que você verifique os itens que estão dentro de seu refrigerador por meio do smartphone². Isso possibilita, por exemplo, que você veja o que têm no interior da geladeira quando você está no supermercado para garantir que não falte nenhum item para o preparo daquela receita especial. Tudo para garantir momentos especiais em família.

Maior interação com a família

Ao acessar o painel Family Board, que funciona como um quadro digital, é possível escrever notas, publicar fotos ou até desenhar, o que proporciona momentos de muita interação entre a família. Que tal deixar aquele recadinho para um de seus filhos antes da escola ou então um lembrete para a sua esposa ou o seu marido antes da ida ao trabalho? Para completar, também é possível alterar a cor de fundo do quadro para combinar com sua cozinha – tudo para reunir ainda mais os membros da família e elevar o modo como se conectam e compartilham experiências.

Entretenimento para crianças e adultos

É possível ouvir músicas e até mesmo espelhar o conteúdo de sua TV³, seu smartphone⁴ ou outros dispositivos na tela da Family Hub. Com isso, fica mais fácil assistir da sua cozinha a programas de TV, filmes, jogos e muito mais. E caso precise checar alguma informação na internet, é só acessar o navegador web disponível na porta do seu refrigerador. É garantia de diversão e entretenimento para toda a família.

Gerenciamento de outros dispositivos diretamente da cozinha

A Family Hub permite controlar e monitorar outros aparelhos, configurando os comandos diretamente da cozinha. Por meio do aplicativo SmartThings⁵, com um simples toque na tela ou comando de voz, é possível controlar em tempo real diversos dispositivos da sua casa. Com isso, você pode, por exemplo, acionar seu aspirador-robô para a limpeza da casa diretamente da cozinha. Tudo para trazer ainda mais praticidade e conveniência de seu dia a dia, sem que você precise se desconcentrar do preparo das refeições.