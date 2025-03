Deezer disponibiliza novidades para o sistema iOS

Pensando na comunidade dos fãs de música que estão cada vez mais adeptos às novas tecnologias, a Deezer, que já havia lançado a “Guia de Rádio” e o “Controle Remoto” para as versões Android, agora também disponibilizou as novidades para os usuários de iOS. As novas funções já podem ser acessadas por todos os assinantes da plataforma ao redor do mundo.

Guia de Rádio

Créditos da imagem: Divulgação

O rádio, como a maioria dos meios de comunicação, têm se adaptado às novas tecnologias ao longo dos anos. Com o surgimento do cinema no início do século passado, acreditava-se que o rádio cairia em desuso. Com o surgimento da TV as expectativas não eram as melhores. Com o surgimento da internet a morte do rádio era questão de poucos anos.

Mais de meio século já se passou e as profecias sobre o fim do Rádio ainda parecem estar bem distante. E o estudo mais recente da Kantar IBOPE Media, chamado “Inside Radio 2021”, apontou que pelo menos 80% dos brasileiros, seja dentro de casa, dentro do carro ou por meio de streaming, passam em média, 4 horas e 26 minutos ouvindo rádio, nas 13 regiões metropolitanas do Brasil pesquisadas.

Por isso, a Deezer disponibilizou também para iOS a aba que permite ao usuário acessar a sua estação favorita na plataforma de forma ainda mais prática e rápida. A Guia de Rádio mostra uma lista das 100 estações mais populares disponíveis na região do ouvinte, permitindo explorar uma variedade de opções de música, notícias e esportes.

Assim a sua estação predileta estará sempre a um click. O ícone da rádio fica no canto superior direito da tela, próximo ao botão de configurações ou acessando a guia Podcasts. Rolando para baixo até “Rádios para você” o usuário também recebe uma lista selecionada de estações disponíveis ou usando a função “Busca” se tiver algo específico.

Controle Remoto

Créditos da imagem: Divulgação

O celular da maçã também pode virar um controle remoto. Agora o usuário pode pular músicas na web ou na área de trabalho apenas usando o celular. Isso significa que sempre que o laptop for conectado a um alto-falante, o ouvinte não precisará sair do sofá para manter a música tocando.

O recurso de controle remoto está disponível no Deezer Labs, o hub para todas as nossas atualizações novas e experimentais.

Para ativar o recurso, os usuários do iOS e da Web basta:

• Clicar no ícone de configurações no canto superior direito da página;

• Selecionar “Deezer Labs” no menu Configurações e

• Ativar o “Controle Remoto”.